Elvis Junior, de 33 anos, morreu após ser alvejado dentro de um veículo. O crime aconteceu na Festa de Santo Antônio, em Ascurra, na madrugada de domingo, 9.

Segundo familiares, o velório aconteceu ainda no domingo. O autor do assassinato fugiu do local e até o momento da publicação desta matéria não foi encontrado.

Crime em Ascurra

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi gerada por volta das 00h50, na rua Vila Nova. A vítima de 33 anos estava dentro de um carro Toyota Hilux, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Um dos disparos atingiu a cabeça do homem. Ele foi atendido pelos Bombeiros Voluntários de Ascurra, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor do crime fugiu do local e não foi localizado. A Polícia Civil irá investigar o caso e a motivação do crime. A Polícia Científica também foi acionada.

