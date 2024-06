GALERIA – Desfile em alusão ao bicentenário da imigração alemã abre comemorações do 10 de junho em Guabiruba

O dia do aniversário de Guabiruba, comemorado nesta segunda-feira, 10 de junho, começou com o desfile cívico em alusão ao bicentenário da imigração alemã. Alunos das escolas da cidade mostraram as tradições guabirubenses durante o desfile na rua Brusque.

A realeza da 10ª Festa da Integração abriu o desfile. Em seguida, passaram pela rua Brusque os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Os estudantes da rede municipal de ensino apresentaram características da cultura alemã.

Antes do início do desfile, autoridades discursaram. O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), elogiou ex-prefeitos e a própria gestão ao falar do desenvolvimento da cidade. “Hoje é um dia de muita alegria, em que Guabiruba celebra 62 anos”, disse Zirke, no começo do discurso.

Críticas durante discurso

O chefe do Executivo usou o espaço para criticar o governo do estado, em razão da falta de manutenção da escola João Boos, uma demanda antiga do município. As críticas foram feitas no momento em que Zirke convidava a comunidade para inauguração de uma nova escola no bairro Lageado Baixo.

“Foram mais de R$ 6 milhões investidos [na nova escola], que é aquilo que o governo do estado deveria fazer com o João Boss. É uma vergonha. Parece que alguém tem algo contra esse colégio. Só se promete”, atacou.

Zirke direcionou a fala ao atual governador e a gestores antecessores. O prefeito mencionou, em tom crítico, os ex-governadores Luiz Henrique da Silveira, Raimundo Colombo e Carlos Moisés. “Esperamos que Jorginho Mello faça a obra acontecer. Promessa, todos fizeram”, completou.

“Hoje é fácil dizer onde nós moramos”

Na mesma linha, o chefe do Executivo agradeceu ao empenho de pessoas que, antigamente, somaram para desenvolver o município. Ele alegou que Guabiruba não precisa de “migalhas”, conforme definiu, de governos, mas sim de investimentos como retorno dos esforços de empreendedores do município.

“Hoje é fácil dizer onde nós moramos. Há um tempo, quando nos perguntavam em qual local morávamos, tínhamos que dizer que era em Brusque, porque ninguém conhecia Guabiruba. Não é mais aquela ‘cidade dormitório’. É uma cidade empreendedora, que faz a diferença no estado. É por isso que merecemos respeito”.

Além de Zirke, marcaram presença no evento o vice-prefeito Cledson Kormann (PSD); o deputado estadual Napoleão Bernardes (PSD-SC); ex-prefeitos e representantes de antigos gestores; o prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB); vereadores de Guabiruba e outros representantes da sociedade.

Confira galeria de fotos

Fotos: Thiago Facchini/O Município

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: