Rock na Praça celebra o 62° aniversário de Guabiruba; confira programação completa

O Rock na Praça em Guabiruba celebra os 62 anos do município nesta segunda-feira, 10. As apresentações gratuitas contam com cinco bandas locais, além da Orquestra Municipal, em conjunto com a banda florianopolitana Coldstar, em um tributo ao Coldplay.

O evento, tradicional no aniversário do município, é um momento de integração para artistas locais, destaca Jenifer Schlindwein, superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba. “É um momento em que a gente proporciona para as bandas e os músicos participarem da cultura da cidade também, através do rock”, afirma.

Com covers de músicas nacionais e internacionais, o repertório das bandas é variado, para agradar vários tipos de públicos, explica Jenifer. “A gente se preocupa em trazer músicas autorais, mas também covers, para agradar o público de Guabiruba, turistas, convidados e visitantes. É um presente para o guabirubense.”

Ivan Elias Fischer é guabirubense e integra duas bandas, no vocal e violão da Eutunico e no baixo na Symytéryo. “É muito importante para incentivar os novos jovens essa cultura da música, levar essa alegria para o povo também, através da música”, afirma

Atração principal

Primeira vez participando da festa, a banda da capital catarinense Coldstar irá tocar com a Orquestra Municipal, às 19h. Para o vocalista Rafael Welter, a participação no aniversário é um marco importante na história da banda, principalmente como atração principal do evento.

“Tem um peso bem legal e grande, é uma responsabilidade gostosa de assumir”, diz. Após meses de ensaios, as expectativas são altas para a parceria inédita. “Faz alguns meses que estamos preparando o repertório e semana passada, tivemos um ensaio com a Orquestra e foi 100%, então a expectativa é a melhor possível.”

“Vai ser um show belíssimo, com um repertório todo pensado para atrair esses fãs do Coldplay. Vai ser bem emocionante”, finaliza Jennifer.

Programação completa

13h – Eutunico

– Eutunico 14h – Plano b

– Plano b 15h – Symytéryo

– Symytéryo 16h – Rangones

– Rangones 17h – Cultz & The Rebelz

– Cultz & The Rebelz 19h – Orquestra Municipal de Guabiruba & Coldstar (especial Coldplay)

