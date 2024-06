Toda primeira terça-feira do mês, às 19h30, o Santuário de Azambuja, localizado no bairro Azambuja, em Brusque, é preenchido de fervor e esperança durante a missa de cura e libertação. Esse evento transcende o tempo e toca profundamente os corações dos fiéis

E a noite da primeira terça-feira de junho não fugiu à regra; a igreja ficou novamente repleta, mal conseguindo abrigar a multidão, que se aglomerava já uma hora antes do início da celebração.

Os bancos, todos ocupados, mais uma vez testemunharam a fé fervorosa dos presentes, que se uniram em busca de cura espiritual e libertação.

Um ano da missa de cura e libertação

Há exatamente um ano, em junho de 2023, esta solene celebração teve início, e desde então, o padre Eduardo Senna tem liderado essas liturgias com devoção incansável.

Naquele ambiente sagrado, os olhos se fecham, e as mãos se erguem em busca das bênçãos divinas.

Lágrimas de emoção escorrem, e os cânticos então ecoam pelas paredes centenárias. Jesus Cristo é adorado com fervor, e a energia é palpável.

Missa e o pátio externo

O estacionamento, igualmente cheio, sempre abriga um labirinto de automóveis. A movimentação antes e depois da missa é intensa, e o entorno do santuário pulsa com vida.

E, como um gesto de amor terreno, após a celebração, as barracas no pátio da igreja servem cachorros-quentes aos fiéis, saciando tanto a fome espiritual quanto a física.

Missa de cura e libertação em fotos

Preparamos esta galeria de fotografias exclusivamente para você, nosso prezado leitor. Confira de forma objetiva, como foi então a movimentação da missa de cura e libertação da última terça-feira no Santuário de Azambuja.

