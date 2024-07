A semana chega ao seu desfecho, então marcada por condições climáticas adversas, com frio e chuva desafiando os moradores de Brusque e de todo o Vale do Itajaí.

Após uma breve trégua na sexta-feira, 12, a expectativa é de retorno das precipitações mais intensas ao município e região a partir deste sábado, 13, estendendo-se também ao domingo, 14.

Esta situação, inclusive, vem impor uma condição de vigilância, devido aos volumes pluviométricos esperados em um curto espaço de tempo.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou conosco um boletim esclarecedor sobre o tema acima resumido. Confira a seguir, a nota emitida pelo profissional.

A chuva esperada

*Boletim: Climaterra

Neste sábado, o tempo permanece instável em Brusque e em todo o Vale do Itajaí. Pela manhã, a possibilidade de chuva expressiva, é menor.

Porém, a partir da tarde em direção à noite, aumenta o risco de precipitação intensa em curto espaço de tempo. Essa condição adversa, inclusive, se estende ao domingo e requer atenção.

Melhores notícias

As últimas atualizações dos modelos meteorológicos trouxeram notícias um pouco melhores, ao reduzir os acumulados pluviométricos anteriormente previstos.

Ainda assim, o estado de vigilância continua, pois alguns problemas relacionados com alagamentos não podem ser descartados.

Chuva e o rio Itajaí-Mirim

Em relação ao rio Itajaí-Mirim, embora não exclua totalmente o risco, a probabilidade de uma cheia é mínima, conforme as projeções atuais indicam uma quantidade de chuva menor do que os 150 mm anteriormente estimados.

Esses valores reduziram, mas é importante permanecer atento, já que os modelos estão sujeitos a constantes mudanças, à medida que novas informações são incorporadas.

De um modo geral, podemos afirmar que o quadro de chuvas previstas melhorou, com uma diminuição dos valores esperados.

Temperaturas

No que tange os termômetros, a sensação de frio então persiste, tanto neste sábado quanto domingo, diante de picos máximos esperados ficando abaixo de 16 a 17°C.

Prepare-se, portanto, para um fim de semana chuvoso e mantenha-se atento às atualizações meteorológicas.

*Com informações: Climaterra

A chuva da madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que os volumes de chuva, pontuados entre meia-noite e primeiras horas do dia, têm acumulado marcas pouco expressivas (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

