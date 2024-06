Esta edição traz à tona a inspiradora história de Jean Desiderio e Larissa Vargas, um casal aventureiro residente no bairro Dom Joaquim, em Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Com uma paixão inabalável por viagens, ambos carregam consigo o sonho de então percorrer o mundo, descobrindo cada uma de suas múltiplas características.

De Brusque para o mundo

Em junho de 2023, tomaram uma decisão audaciosa e embarcaram em uma incrível jornada de bicicleta até Ushuaia, na Argentina.

Agora, em abril de 2024, deram início a uma nova aventura ciclística pelos países da Europa, e até o momento, já pedalaram impressionantes 2.600 quilômetros no continente europeu.

Após seis meses explorando a América do Sul de bicicleta no ano anterior, a mudança de continente trouxe novos desafios e encantos.

Nove países europeus já percorridos

A partida de Brusque rumo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, culminou em um voo para Berlim, onde adquiriram novas bicicletas.

Com Istambul, na Turquia, como primeiro objetivo, a viagem já cruzou oito países, a citar, Alemanha, República Tcheca, Hungria, Áustria, Eslováquia, Croácia, Bósnia e Montenegro.

A comunicação

Uma das principais dificuldades encontradas tem sido a comunicação. Aprender o básico de cada nova língua, como “olá”, “bom dia” e “obrigado”, tem facilitado o contato inicial com os locais.

A interação com moradores, muitas vezes proporcionada por um aplicativo de viajantes, revelou-se uma experiência enriquecedora, permitindo vivenciar a cultura local e fazer novos amigos.

Além disso, a escolha por acampar sempre que possível tem sido uma constante, adicionando um toque de aventura à viagem.

A oportunidade de visitar locais históricos e paisagens incríveis então se destaca como um dos pontos altos da jornada.

Brasil e o futebol

Curiosamente, mencionar o Brasil durante as conversas arranca sorrisos das pessoas, que prontamente associam o país ao futebol e a ícones do esporte, como Pelé e Ronaldinho.

Para quem deseja acompanhar essa inspiradora aventura, Jean e Larissa compartilham cada momento em suas redes sociais, Instagram e YouTube, sob o nome “lariejeanpelomundo“.

Sem data de retorno a Brusque

Sem data para retornar ao Brasil, o casal então pretende continuar explorando mais países sobre duas rodas, transformando cada quilômetro pedalado em novas histórias e descobertas.

A história deste casal não é apenas uma viagem física, mas também uma jornada de descobertas culturais e pessoais, que promete inspirar outros a seguirem seus próprios sonhos de explorar o mundo.

Galeria após anúncios

Temos o imenso prazer de apresentar ao nosso grande público, os nomes daqueles que então tornam possível o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Confira abaixo os anunciantes, apoiadores desta missão. Clique nos nomes para descobrir seus produtos e serviços.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque no cume: montanhistas então conquistam o Pico da Bandeira

2. Conheça a tricoteira de 96 anos em Botuverá, torcedora do Flamengo, então usuária de celular e escritora

Brusque na Europa

Encerramos esta pauta apresentando uma galeria de imagens que ilustra a emocionante viagem de Jean e Larissa pelos países da Europa sobre duas rodas.

As impressionantes fotos certamente encantarão você e destacarão a beleza de cada local visitado.

*Autoria das fotos: Jean e Larissa >>

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK