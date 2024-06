A grandiosa aventura ao Pico da Bandeira foi um marco inesquecível para o grupo de montanhismo Robidamont, de Brusque.

No primeiro fim de semana de junho, 52 destemidos aventureiros, oriundos também de Guabiruba, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Joinville, Blumenau e Gaspar, uniram-se em uma jornada memorável para conquistar o terceiro ponto mais alto do Brasil.

Brusque no cume

Com uma altitude impressionante de 2.890 metros, o Pico da Bandeira está situado na majestosa Serra do Caparaó, então na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

As preparações para essa notável expedição começaram em novembro de 2023, envolvendo uma série de subidas preparatórias aos morros mais elevados no Vale do Itajaí.

Esta fase inicial foi fundamental para que todos os integrantes, com um mínimo de experiência e requisitos necessários, estivessem devidamente preparados para o desafio que os aguardava.

Elogios ao grupo

A organização desta expedição foi exemplar. O amor pelas montanhas, a vasta experiência dos integrantes e o respeito mútuo foram elementos chave que facilitaram a conquista desse feito.

De fato, o Robidamont foi amplamente elogiado pelas instituições locais, sendo reconhecido como o grupo mais organizado que a cidade de Alto Caparaó já recebeu.

Sem limite de idades

Entre os aventureiros, destaca-se a presença de Roger Galvan, o mais novo integrante do agrupamento.

Por outro lado, Gilmar Martins, o mais velho, com 67 anos, impressionou a todos com seu excelente preparo físico, mesmo enfrentando uma batalha contra o câncer.

Sua determinação e força de vontade foram uma verdadeira inspiração para todos os participantes.

Experiência partindo do líder

À frente dessa empreitada estava Robson Galvan, um guia de montanhas com mais de 30 anos de experiência.

Seu conhecimento e liderança foram cruciais para o sucesso da expedição, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os participantes ao longo da subida desafiadora.

Contato com Robidamont de Brusque

Para aqueles que se sentem inspirados por essa história e desejam fazer parte do grupo Robidamont, é possível entrar em contato pelo WhatsApp, 47 9 9111-4029.

Esta é uma oportunidade única para se juntar a uma comunidade apaixonada por aventuras e explorar as mais belas paisagens que o Brasil tem a oferecer.

Em suma, a expedição ao Pico da Bandeira foi uma demonstração impressionante de coragem, preparação e amor pela natureza.

Cada passo dado pelos integrantes do Robidamont reafirmou a capacidade humana de superar desafios e conquistar novos horizontes, deixando então um legado de inspiração e admiração.

Aventura em fotos

Vamos concluir esta edição com a presença de uma galeria de imagens, mostrando de forma objetiva, como foi a escalada ao Pico da Bandeira. Confira as fotos enviadas pelos participantes.

