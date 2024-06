A comunidade da rua José Dada, no bairro São João, interior de Brusque, teve um motivo especial para comemorar na sexta-feira, 31, último entardecer de maio.

Uma missa foi então celebrada na encantadora Gruta do Vô Ricardo, situada no meio da mata, tendo a sinfonia natural de uma cachoeira como pano de fundo.

A capelinha, construída em meio à natureza exuberante, reviveu um momento de fé e devoção que não acontecia há 40 anos.

A última missa no local foi celebrada em 22 de setembro de 1984, em homenagem às Bodas de Ouro de Ricardo Dada e sua esposa Maria, os criadores da gruta.

O filho do casal, Antônio Dada, então expressou sua profunda emoção ao testemunhar a celebração.

“Fiquei muito emocionado ao ver o padre levantar a hóstia consagrada e saber que há 40 anos meus pais celebraram suas Bodas de Ouro aqui,” relata Antônio, comovido.

O cenário do entardecer, com o tempo seco e ensolarado, proporcionou um ambiente ainda mais belo e sereno para o evento.

Uma história inspiradora de Brusque

A história da Gruta do Vô Ricardo é realmente inspiradora. Construída em 1981 pelo casal Dada, a gruta transcende sua função como uma simples estrutura.

Ela se tornou um monumento à fé e à devoção; um legado que desafia o tempo e exala paz e espiritualidade para todos os que a visitam.

Segundo relatos familiares, foi uma visão que inspirou Ricardo a erguer essa obra-prima ao lado da cascata, que tanto embeleza o local.

A gruta, coroada por essa majestosa queda d’água, é um espetáculo natural que se revela à beira da estrada, no extremo sul de Brusque, próximo à divisa com Nova Trento.

Uma viagem ao passado de Brusque

A jornada até a Gruta do Vô Ricardo é uma viagem ao coração da mata, onde o murmúrio das águas e o canto dos pássaros formam a trilha sonora perfeita para os visitantes.

A celebração da missa no local, depois de quatro décadas, trouxe à tona memórias e sentimentos profundos, reafirmando a importância desse santuário natural e espiritual para a comunidade local.

A Gruta do Vô Ricardo, pois, continua a ser um símbolo de fé, esperança e a conexão atemporal com a natureza e o divino.

Interior de Brusque em fotos

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro. Vamos apresentar uma deslumbrante galeria de imagens que capturam toda a beleza esculpida no meio da mata de Brusque.

A Gruta do Vô Ricardo, então adornada por uma belíssima cachoeira, é a protagonista dessas cenas encantadoras.

Sendo assim, confira esses cenários especialmente preparadas com todo o carinho para você, nosso estimado leitor.

*Autoria: Ciro Groh >>

