Homem procurado por gerenciar casa de prostituição é preso em Brusque

Um homem, de 47 anos, procurado pelo crime de gerenciar casa de prostituição foi preso na tarde desta sexta-feira, 31, em Brusque.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, que registrou a ocorrência por volta de 16h, o homem tinha um mandado de prisão ativo.

Os policiais receberam a informação de que o homem estava no bairro Águas Claras e que ele teria um mandado de prisão expedido pelo estado do Amapá pelo crime descrito no artigo 229 da lei nº 2848 – estabelecimento de exploração sexual.

Segundo o relatório, o homem foi localizado na residência. Ele foi detido e conduzido à Unidade Prisional Avançada de Brusque para as providências cabíveis. A identidade do homem não foi divulgada no relatório da PM.

Leia também os destaques da semana

1. Além do telhado, Arena Brusque necessita de reformas em outras partes da estrutura

2. Motorista de ônibus é demitido após deixar alunos da rede municipal de Brusque sozinhos por um tempo no veículo

3. Governador Jorginho Mello anuncia aumento de velocidade em trecho da rodovia Antônio Heil

4. Servidor com mais de 30 anos de carreira assume secretaria de Infraestrutura Estratégica

5. Conheça as candidatas à realeza da 30ª Festa Bergamasca de Botuverá

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: