Brusque, uma cidade de paisagens arrebatadoras, esconde entre seus recantos, segredos que então seduzem os corações aventureiros.

A rua José Dada, no tranquilo bairro São João, é um desses tesouros ocultos.

Ali, casas antigas e a natureza serena coexistem, criando um refúgio onde se destaca a Gruta do Vô Ricardo.

Esta gruta, coroada por uma cascata majestosa, é um espetáculo natural que se revela à beira da estrada, no extremo sul de Brusque, próximo à divisa com Nova Trento.

Construída em 1981 por Ricardo Dada (In Memoriam), a gruta é mais do que uma estrutura: é um monumento à fé e à devoção; um legado que desafia o tempo, exalando paz e espiritualidade que tocam a alma de quem a visita.

Segundo relatos familiares, foi uma visão então que moveu Ricardo a erguer essa obra-prima ao lado da cascata, que tanto a embeleza.

Viagem ao coração da mata de Brusque

A jornada até a Gruta do Vô Ricardo é uma viagem ao coração da mata, onde o murmúrio das águas e o canto dos pássaros são a única trilha sonora.

Este santuário natural é, indubitavelmente, uma das joias de Brusque, e é com imenso orgulho que o apresentamos a vocês logo após aos anúncios.

A gruta escondida de Brusque revelada

Para enriquecer sua experiência, além do vídeo que apresentamos acima, preparamos neste segmento uma seleção de fotografias.

Venha então conosco nesta jornada de descoberta e maravilhe-se com a riqueza natural inigualável que Brusque tem a compartilhar.

