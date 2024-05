Os ventiladores e aparelhos de ar-condicionado se tornaram itens indispensáveis para muitos moradores de Brusque nesta terça-feira, 7, que enfrentaram o dia mais quente de maio, em pelo menos 12 anos.

Sob um céu sem a presença de nuvens, o sol assumiu o papel de protagonista das condições climáticas, impulsionando as temperaturas além dos 33°C no município.

É digno de nota que, desde 2012, quando a rede Groh Estações iniciou seu monitoramento do tempo em toda a região de Brusque, com equipamentos mais avançados, não foram registrados picos tão elevados para o mês de maio no município.

Picos em Brusque

Os picos de temperatura registrados em Brusque nesta terça-feira atingiram valores máximos de 33,4°C no bairro Souza Cruz, 33,2°C na localidade de Cristalina, seguidos por 33,0°C no Rio Branco.

Estas marcas foram então, os três maiores índices do município.

Outras áreas monitoradas na cidade apresentaram uma variação entre 31°C e 32°C, mantendo um patamar térmico acima dos 30°C.

Calor na região de Brusque

O calor atípico desta terça-feira não ficou restrito a Brusque; outras cidades da região também experimentaram temperaturas acima dos 30°C.

Em Guabiruba e Botuverá, os termômetros marcaram 32°C, enquanto Presidente Nereu registrou 31°C e Vidal Ramos, 30°C.

O tempo seco e ensolarado igualmente predominou em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Calor em números

Confira abaixo a lista detalhada deste levantamento, realizado em parceria com a rede Groh Estações, que apresenta os picos de temperatura registrados em cada local, conforme descrito em anexo na tabela.

Previsão do tempo

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, espera-se que o calor persista em Brusque e região na quarta-feira, 8, com tempo predominantemente seco, diante de um provável aumento de nuvens.

As temperaturas máximas ainda devem ultrapassar os 30°C.

Para a quinta-feira, 9, Scheuer prevê uma alteração significativa no clima em todo o Vale do Itajaí, com possibilidade de chuvas a qualquer hora e uma tendência de queda nas temperaturas.

Nos dias seguintes, o tempo deve ficar mais instável, com menos períodos de sol e maior condição de chuva, cenário que pode se estender até o fim de semana.

Contudo, o risco de precipitações é esperado para aumentar no início da próxima semana em Brusque e arredores, conclui o especialista.

Brusque em fotos

Para encerrar esta edição, apresentamos uma galeria de imagens que captura vividamente as condições climáticas de Brusque nesta terça-feira quente e ensolarada.

Desfrute, pois, dos belos cenários capturados no município, nas fotos a seguir.

