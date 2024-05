Durante esta primeira metade da semana, Brusque está vivenciando uma estabilidade climática, diante da presença do sol amplificando uma relativa sensação de calor, a considerar a época do ano.

Um exemplo prático, que ilustra isso, é a previsão para esta terça-feira, 7. Além de propiciar ótimas condições para atividades profissionais e de lazer ao ar livre, há expectativa que os termômetros ultrapassem os 30°C à tarde.

No entanto, na quinta-feira, 9, está prevista a passagem de uma frente fria por Santa Catarina, trazendo consigo, a possibilidade de chuvas para todo o Vale do Itajaí.

Este sistema deve, por sua vez, preceder o ingresso de um ar mais frio, com características típicas do outono e até mesmo reminiscências do inverno, esperado para ocorrer na transição entre a primeira e a segunda quinzena de maio.

Para uma compreensão mais profunda e detalhada da síntese mencionada acima, o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, então nos ofereceu uma entrevista especial.

Os pormenores desta conversa podem ser encontrados no boletim subsequente, emitido pelo profissional.

Sol e calor

*Boletim: Climaterra >>

Vamos começar este boletim destacando o tempo seco, acompanhado de um relativo aquecimento, previsto tanto para esta terça-feira quanto para quarta-feira, em Brusque e todo o Vale do Itajaí.

As temperaturas podem até ultrapassar os 30°C à tarde; então, aqueles que planejam atividades externas devem aproveitar esses dois dias.

Chuva e recuo do calor

Na previsão para quinta-feira, os modelos climáticos apontam a passagem de uma frente fria por Santa Catarina, que deve mudar o tempo em Brusque e região.

Espera-se, pois, chuva em diversos momentos do dia, diante de escassas aberturas de sol.

Com isso, o calor observado na primeira metade da semana deve dar lugar a temperaturas mais amenas, apresentando máximas não ultrapassando os 22 a 23°C.

Nos dias seguintes, que avançam até o fim de semana, prevê-se uma condição climática mais instável, mas não descartando possíveis aparições do sol entre nuvens.

Essa instabilidade deve preceder a chegada de um frio mais intenso, marcando o término da primeira quinzena do mês.”

Chegada do frio

Vamos agora apresentar uma previsão mais detalhada, antecipando a chegada de um ar com características, podendo até lembrar o clima de inverno.

Estamos nos referindo à transição da primeira para a segunda quinzena de maio.

Esta mudança pode trazer temperaturas mais baixas para a região de Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Durante os dias entre 14 e 20 de maio, é esperado que as madrugadas sejam frias diante de tardes sem aquecimento representativo.

Portanto, caso essa projeção se confirme, os casacos certamente serão necessários.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra uma ausência de chuvas, no intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Finalizando o artigo, aprecie os cenários deslumbrantes então compartilhados pelos nossos leitores.

Cada cenário, pois, revela como a manhã desta terça-feira começou em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

