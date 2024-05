VÍDEO – Carga de caminhão tomba na Beira Rio, em Brusque

A carga de madeira de um caminhão tombou na Beira Rio, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 7. Imagens foram enviadas ao jornal O Município por um leitor.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) foi acionada e presta apoio à ocorrência no bairro Santa Rita. A equipe atua no local realizando a sinalização do trânsito e na retirada da carga que tombou.

Até a publicação desta matéria, não há informações de feridos. Pelas imagens é possível ver a carga caída na calçada. Além disso, apenas o reboque do caminhão tombou, a cabine não caiu na pista.

Assista ao vídeo:

