Polícia Científica de SC vai ajudar na identificação de vítimas no Rio Grande do Sul

O governador Jorginho Mello autorizou neste domingo, 5, o envio de uma equipe de profissionais da Polícia Científica Santa Catarina para auxiliar no trabalho de identificação das vítimas na tragédia climática do Rio Grande do Sul.

Especializada em métodos avançados de identificação, essa equipe leva sua experiência e tecnologia para apoiar as autoridades locais gaúchas nesse importante trabalho, pós enchente. Os nove profissionais de diferentes áreas de atuação da Polícia Científica de SC vão se deslocar nesta segunda-feira, 6.

Ajuda humanitária

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) está no Rio Grande do Sul ajudando no resgate às famílias desabrigadas por causa das fortes chuvas e alagamentos que atingiram o Estado gaúcho.

Até o momento já foram resgatadas 370 pessoas mais 30 pets pelo BAPM e mais 300 pessoas e 50 animais pela guarnição do CPMA. Ao todo a PMSC resgatou no RS 670 pessoas e 80 animais.

No dia 1º de maio foi enviada a primeira equipe do Batalhão de Aviação (BAPM). Em seguida, foi também enviada uma guarnição do Comando da Polícia Militar Ambiental (CPMA) para a região de Porto Alegre (RS), que se deslocou no final da tarde de sexta-feira, 3, com uma viatura e uma embarcação para apoiar as ações de Defesa Civil para executar ações de resgate de pessoas e animais.

Os policiais da PMSC foram enviados seguindo as orientações do governador do Estado, Jorginho Mello e do Comandante-Geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa e atuam em conjunto com as demais Forças de Segurança, da Secretaria de Estado da Defesa Civil, da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas. As equipes permanecerão em solo gaúcho até quando for necessário.

Leia também:

1. Calor e chuva devem antecipar chegada do frio a Brusque

2. VÍDEO – Carga de caminhão tomba na Beira Rio, em Brusque

3. ETA da Cristalina: Samae se reúne com empresa para tentar reduzir orçamento de R$ 90 milhões

4. Homem é preso após agredir os pais no Dom Joaquim, em Brusque

5. Eleições 2024: Botuverá deve ter dois candidatos a prefeito e repetir disputa entre MDB e PP

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: