VÍDEO – Luciano Hang presenteia fãs autistas durante encontro em Brusque

O empresário Luciano Hang realizou um encontro e presenteou fãs autistas no Centro Administrativo da Havan, em Brusque, na tarde de terça-feira, 2. O encontro foi realizado em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

A ideia do evento surgiu a partir das centenas de mensagens, vídeos e cartas recebidas todos os meses dos fãs autistas e também do carinho com as pessoas. “Então foi uma maneira de retribuir um pouquinho desse carinho que eles têm por mim e com a Havan”, disse Luciano.

Durante o encontro, o empresário reforçou a importância da inserção de todos na escola, trabalho e sociedade. “Essas pessoas que possuem essa condição neurológica têm uma capacidade incrível, são inteligentes e precisam estar cada vez mais inseridos na sociedade, longe de preconceitos ou discriminação”.

Vindos de Timbó, Blumenau, Itajaí e Brusque, os fãs tiveram a oportunidade de tomar café com Hang.

