Conheça a catarinense de 19 anos que é a bilionária mais jovem do mundo

A catarinense Livia Voigt, de 19 anos, é considerada a bilionária mais jovem do mundo pela revista Forbes. Assim como os outros 24 bilionários mais jovens da lista, Livia não conquistou a fortuna, mas herdou da família. Atualmente, ela é estudante de Psicologia.

Segundo a Forbes, Livia e a irmã, Dora Voigt de Assis, 26 anos, são as netas mais jovens de Werner Ricardo Voigt, o cofundador bilionário da produtora brasileira de equipamentos elétricos WEG, que morreu em 2016.

A indústria fica em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Conforme divulgado pela revista, as irmãs possuem cada uma 3,1% da WEG, um pouco menos do que as participações de 3,9% de seus primos mais velhos Eduardo e Mariana.

A WEG exporta para mais de 135 países e é um dos maiores fabricantes de motores elétricos do mundo. Nenhuma das duas tem um papel nas operações da multinacional.

Fortuna da jovem

Livia já acumula um patrimônio líquido de US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,5 bilhões. Ela é apenas dois meses mais jovem que outro bilionário da lista, Clemente Del Vecchio, um italiano herdeiro da holding Delfin, que tem participações em uma série de empresas, incluindo a produtora de Ray-Ban, EssilorLuxottica.

