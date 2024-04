Caminhão pega fogo e interdita trecho da BR-101, em Balneário Camboriú

Um caminhão pegou fogo no quilômetro 134 da BR-101, em Balneário Camboriú, na manhã desta quarta-feira, 3. O incidente aconteceu por volta das 9h.

Segundo a Arteris Litoral Sul, no momento do acidente foi registrada uma fila de 2 km. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o fluxo na pista principal foi interditado e o trânsito desviado para a via marginal.

Por volta das 9h50, a pista principal foi liberada. O incêndio ocorreu devido a um defeito mecânico. As chamas foram controladas pelos bombeiros. A PRF informou que não houve vítimas, apenas danos materiais.

Veja as imagens:

