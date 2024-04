Conheça projeto de centro comercial que será construído no antigo prédio do INSS de Brusque

Um novo centro comercial será construído no local do antigo prédio da agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Centro de Brusque. A reportagem de O Município obteve acesso às imagens do projeto, que deve ser finalizado no início de 2025. O centro comercial ficará localizado na rua Rodrigues Alves, próximo ao shopping Gracher.

Desde o mês de agosto de 2023, o INSS passou a funcionar em um prédio na rua Barão do Rio Branco, também no Centro da cidade.

De acordo com a Becker Construtora, responsável pelo empreendimento, a intenção da obra foi de “transformar uma antiga construção, que estava em situação de abandono, em algo novo, moderno e que irá valorizar significativamente a região central”.

Projeto

O centro comercial, de acordo com André Becker, responsável pela empresa, terá 2,8 mil metros quadrados, tamanho semelhante ao que já era ocupado pelo antigo prédio de serviços, e será dividido de acordo com a necessidade dos clientes do centro.

Confira algumas imagens do projeto do centro comercial:

Na avaliação da empresa, o novo empreendimento não será apenas um marco arquitetônico, mas também atenderá as necessidades da população brusquense, com mais um ponto de encontro e lazer para compras.

“Acreditamos firmemente que o centro de nossa cidade merece espaços assim, bem cuidados e diferenciados”, diz.

Fase atual

A obra deve ser finalizada no início de 2025. Atualmente, de acordo com André, os trabalhadores atuam na fase final da retirada de pisos e acabamentos da antiga construção na região onde será colocado um elevador e uma escada.

“Estamos ansiosos para compartilhar mais detalhes sobre o novo centro comercial da Becker Construtora e esperamos que ele se torne um ponto de referência na nossa cidade”, finalizou André.

