Projeto do canal extravasor da bacia do rio Limeira deve ser entregue no segundo semestre

O projeto para a obra do canal extravasor da bacia do rio Limeira deve ser entregue até julho à Prefeitura de Brusque, conforme o cronograma do Executivo. O prazo pode ser prorrogado, caso seja necessário, a critério da Secretaria de Infraestrutura Estratégica.

A obra contempla 9 quilômetros da bacia, da rua Alberto Pretti até a rodovia Antônio Heil, próximo da concessionária Chevrolet Uvel. Segundo a prefeitura, o canal pretende desviar e dar mais vazão ao rio.

Conforme o secretário de Infraestrutura Estratégica, o vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL), em março foi realizada a licitação do projeto. A empresa Greide Engenharia LTDA, de Indaial, foi homologada no último dia 27.

Agora, a empresa está na fase de habilitação para ser contratada. “Logo sairá a contratação do projeto, que a empresa terá até três meses para elaborar”, diz.

“Após isso, será licitada a empresa para executar a obra. Queremos realizar a licitação e a contratação ainda neste ano, para que durante o período das chuvas de verão a obra tenha começado para minimizar os problemas no Limeira”, detalha.

Expectativa

Os moradores do bairro Limeira lidam com alagamentos constantes, principalmente em épocas de chuvas torrenciais, como o verão. Um dos pontos mais afetados é o Loteamento Dom Nelson, que já estampou diversas matérias no jornal O Município.

“A gente acompanhou os últimos eventos climáticos e o bairro sempre sofre muito, sobretudo os moradores do Loteamento Dom Nelson e o Loteamento Nossa Senhora Aparecida”, detalha o prefeito André Vechi (PL).

O prefeito ressalta a expectativa de ter o projeto em mãos para licitar a execução das obras. O cronograma da Prefeitura de Brusque aponta que essa licitação deve ser lançada entre agosto e setembro.

“Não tenho dúvida que essa obra trará um impacto muito positivo, a fim de mitigar o impacto das chuvas intensas e, naturalmente, preservar as residências e as vidas das pessoas. A obra trará qualidade de vida ao bairro que mais cresceu na cidade nos últimos anos e que precisa de mais investimentos”, completa.

Investimento

A construção será financiada pelo Banco para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O Executivo detalha que seriam investidos R$ 500 mil para elaborar o projeto. Contudo, o valor proposto pela empresa homologada foi de R$ 358 mil. O custo total da obra deve ser de aproximadamente R$ 8 milhões.

