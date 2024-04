Adversários, PT e PL se unem pela cassação do mandato de Sergio Moro

O juiz

O julgamento do ex-juiz da Lava Jato e agora senador Sérgio Moro é a prova máxima de que o sistema corrupto se une umbilicalmente, apesar de ideologicamente oposto, como é o caso do PT e PL, que formam o exército para tirar o mandato de um congressista democraticamente eleito, dando instrumentos a um golpe na instancia jurídica superior, de cujos ministros a grande maioria não compraria, jamais, um carro usado.

Quem é?

Revelada como sendo a brasileira que, com 19 anos, é a bilionária mais jovem do mundo na lista da revista Forbes, o que milhares querem saber é quem é o suposto namorado, noivo ou marido da jaraguaense Livia Voigt, estudante de Psicologia que tem um patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões).

O primeiro

O radialista, policial civil e ex-deputado Roberto Salum, exonerado pelo governador Jorginho Mello do cargo de diretor do Procon-SC, faz história: nunca um agente público estadual perdeu o cargo por suposto assédio sexual, conforme aponta o caso.

Descrédito

É numa decisão dessas que o Judiciário perde ainda mais credibilidade diante da opinião pública. A Justiça de São Paulo negou a prisão de Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, durante um acidente de trânsito na capital paulista.

Jaraguá no foco

Além da notícia de que mora na cidade a mais jovem bilionária do mundo, Jaraguá do Sul pontuou nas redes sociais, ontem, com outro personagem famoso local: o ex-futebolista Filipe Luis. O 2º Juizado Especial da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, extinguiu uma ação que cobrava indenização contra ele por parte do comprador de um Land Rover Evoque, por R$ 110 mil, que alegava inúmeros problemas no veículo.

Na mira

As antenas do colunista Lauro Jardim captaram um sentimento no Senado: de que há um consenso de que, a exemplo do existente em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, o senador catarinense Jorge Seif (PL) perderá seu mandato no julgamento que o Tribunal Superior Eleitoral fará amanhã. A conferir. Nos dois casos, o motivo é o mesmo.

Usurpação

Há uma lei estadual que já deveria ter caducado há tempos, que exige prévia licença ambiental para instalar antenas transmissoras de telefonia no Estado. Caducada porque tal licença é de competência privativa da União, conforme atestou o Supremo Tribunal Federal no tema 1.235. Ações tem chegado ao TJ-SC que, providencialmente, tem anulado todos os autos de infração.

Apto a concorrer

Mesmo réu por suposta fraude em empréstimo, Jair Renan Bolsonaro pode ser candidato a vereador por Balneário Camboriú. A ação, que é policial, não teria poder de interferir nos planos do rapaz, já que é necessária uma condenação em segunda instância para que uma pessoa se torne inelegível, de acordo com a Lei da Ficha Limpa. Quem apresenta o argumento a favor do “04” é seu representante jurídico, o advogado de origens catarinenses Admar Gonzaga.

Paraiso dos idosos 1

Na semana passada, quando completou 351 anos, Florianópolis ganhou mais um titulo. A cidade foi classificada como a quarta melhor para os idosos viverem entre as grandes, segundo o prestigiado ranking IDL 2023 do Instituto Longevidade MAG Seguros. Cidades grandes correspondem àquelas que têm acima de 100 mil habitantes, aproximadamente.

Paraíso dos idosos 2

O IDL revela, por exemplo, que a cidade tem a segunda maior expectativa de vida aos 60 anos e a 21ª menor taxa de idosos em vulnerabilidade social. Os idosos de Florianópolis mostram alto engajamento cívico, tendo a 5ª maior taxa de comparecimento em eleições. Por fim, tem a 3ª maior oferta de saúde de profissionais de saúde com nível superior.

Abusado e falso

Num caso um tanto singular, o Tribunal de Justiça do Estado manteve decisão de condenar um homem que utilizava celular do trabalho para uso pessoal. Nisso o aproveitador fez uma dívida de R$ 14.769,83 com serviços de internet móvel em um período de apenas 55 dias. Responderá também pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica por manipular certificados de cursos que eram pré-requisito para assumir o cargo público onde atuava.