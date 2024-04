Reparo de rua do Jardim Maluche que cedeu durante enchente depende do avanço das obras na Beira Rio

Os moradores da rua Francisco Sassi, no bairro Jardim Maluche, ainda sofrem com os problemas causados pela enchente em Brusque. Em novembro do ano passado, parte da via cedeu e foi piorando com o passar do tempo. O último serviço feito pela Secretaria de Obras foi um enrocamento para evitar o avanço da erosão.

“Fizemos isso [enrocamento] para não cair o resto da rua. Aguardamos o avanço das obras da Beira Rio para agir”, diz o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

Um dos moradores diz que o trânsito no local é afetado por causa dos serviços. “A rua interditada é o desvio das outras ruas do bairro e infelizmente é muito ruim a situação”, conta.

Início da erosão

No dia 20 de novembro do ano passado, o jornal O Município visitou a rua Francisco Sassi. Na ocasião, a situação do asfalto da via, que já havia cedido na sexta-feira, 17, havia piorado.

Na época, foi realizada uma contenção para conter o avanço do desgaste. Outra situação registrada durante as cheias foi a queda do muro de uma residência que já estava desocupada.

Obra da Beira Rio

A ampliação da avenida Beira Rio até o bairro Rio Branco pode ter a ordem de serviço assinada em abril. A projeção é do prefeito de Brusque, André Vechi (PL). A avenida seguirá nos fundos da igreja Calvário até a nova ponte no bairro Jardim Maluche, estrutura que fará ligação com o Rio Branco.

A partir da ordem de serviço, o prazo de execução da obra é de um ano e meio. “A obra vai iniciar pela região do IFC, em virtude do avanço das desapropriações naquele trecho. Os trabalhos começam por ali e vão sentido ao bairro Rio Branco”, afirma André Vechi.

Os trabalhos serão executados pelo consórcio Freedom/Pacopedra/Augusto, liderado pela empresa vencedora da licitação, a Freedom Engenharia e Construção, que apresentou a proposta mais vantajosa. O termo de homologação foi publicado no DOM no dia 19 de março.

Antes da ordem de serviço, o contrato deve ser assinado entre a prefeitura e a empresa. De acordo com o Executivo, este trâmite está em andamento. Após a assinatura, alguns pré-requisitos para a obra devem ser comprovados pela empresa no prazo de dez dias.

