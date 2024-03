Chips cadastrados e áreas sem sinal: saiba o alcance das operadoras em Brusque

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibiliza em seu painel de dados todas as informações de acessos de banda larga fixa e telefonia móvel dos municípios do Brasil. A partir dele, o jornal O Município realizou um levantamento sobre as empresas que lideram o ranking acessos em Brusque e também as áreas de cobertura das operadoras no município.

Os dados analisados são fornecidos à Anatel pelas próprias prestadoras. Eles são de janeiro de 2024 e a última atualização foi feita no dia 8 de março. Um dos dados disponíveis é o número de acessos das empresas de telecomunicação. A Anatel classifica o acesso como os chips de celular, que podem ser usados para serviços de voz ou de conexão à internet.

Banda larga fixa

No quadro geral, em Brusque foram registrados 50,4 mil acessos de banda larga fixa. A Unifique lidera o ranking com 19.161 acessos. Na sequência, está a Oi com 11.565.

Em terceiro lugar está a BjNet com 8.885. Seguindo a lista, a Claro possui 4.464 chips cadastrados e a Vivo 2.138. Em sexto lugar, a Unetvale registrou 1.307 acessos. Ela é a última empresa a possuir mais de mil acessos.

A Mixconect Telecom possui 921 acessos. Depois dela, a Tim possui 642 acessos. Na sequência, a Anatel classifica as demais empresas em um único registro, gerando 502 acessos. Por fim, a Algar 420 e a GeraNet 408.

Foi divulgado que a densidade de acessos de banda larga fixa por 100 habitantes é de 35,7.

Telefonia móvel

No geral, foram registrados 159,8 mil acessos de telefonia móvel no município. A Vivo ocupa o primeiro lugar com 69.727 acessos.

Na sequência, está a Tim e a Claro com 53.039 e 36.709, respectivamente. Depois delas, nenhuma empresa registrou mais de mil acessos.

A Surf Telecom e a Telexperts Comunicações registram 269 e 75 acessos, respectivamente.

Por fim, a Anatel também classificou os registros das demais empresas em um único registro, somando 28 acessos.

O painel de dados mostra que a densidade de acessos da telefonia móvel é 105,1 por 100 habitantes.

Atuação do Procon

O Procon de Brusque possui contato direto com as operadoras e realiza o registro do alcance do sinal em seu sistema.

Apesar de algumas áreas de Brusque não possuírem cobertura, a diretora do órgão, Raquel Shoening, afirma que não há registro de reclamações neste sentido.

O jornal O Município requereu ao órgão o alcance das operadores do município. Ele informou os dados das empresas Oi, Unetvale, Claro e Telefônica Brasil.

Oi

Em documento emitido no dia 20 de setembro de 2023, a Oi informou que desde abril de 2022 não oferece mais serviços de telefonia móvel. Após a decisão, os chips cadastrados foram migrados para as operadoras Tim, Claro e Telefônica.

Já para o serviço de internet fibra óptica, a empresa afirma que a disponibilização do serviço depende dos seguintes fatores: viabilidade técnica, conveniência da empresa e situação econômica do local.

Na época, a operadora possuía 10.308 clientes atendidos com o serviço de internet fibra óptica em Brusque.

Os bairros que mais possuíam cadastros eram Centro e Azambuja, com 1305 e 1146 registros, respectivamente.

Unetvale

A empresa Unetvale informou ao Procon no dia 6 de novembro de 2023 os bairros em que possui cadastros. No documento, a empresa não informou o número de registros, apenas os bairros em que presta serviços de internet por fibra ótica.

Os bairros e localidades de Brusque atendidos pela Unetvale divulgados no documento são: Poço Fundo, Santa Luzia, Águas Claras, Paquetá, Azambuja, Zantão, Tomaz Coelho, Cedro Alto, Rio Branco, Dom Joaquim, Souza Cruz, Ponta Russa, Ribeirão do Meio, Primeiro de Maio, Ribeirão do Mafra, São Sebastião, São João, Cedrinho, Santa Terezinha, Cedro Grande, Limeira, Steffen, Jardim Maluche, Guarani, Centro, Bateas e Limeira Baixa.

Claro

A Claro informou, em documento emitido no dia 20 de setembro de 2023, que não tem a obrigatoriedade de atender todos os bairros e localidades do município, pois os serviços residências são prestados em regime privado, dependente de autorizações da Anatel.

A partir disso, a empresa não divulga em quais regiões do município presta atendimento. Ela afirma que o próprio consumidor deve entrar no site da empresa e consultar a disponibilidade na sessão Mapa de Cobertura.

Apesar da privação dos dados, a empresa afirma que presta serviços de telefonia móvel das tecnologias 2G, 3G e 4G na área urbana de Brusque.

Consta no documento que a Claro deve dar cobertura em 80% da área urbana do município em que presta serviços.

Telefônica

A empresa Telefônica informou, em documento emitido no dia 26 de setembro de 2023, que os serviços de telefonia móvel e fixa no município estão em pleno funcionamento.

Como é previsto pela Anatel, a empresa deve cobrir 80% da área urbana do município. É informado no documento que o sinal de 3G abrange 90% de Brusque e 4G, 85%.

A empresa não cobre apenas os bairros Ponta Russa e Volta Grande. Já na área rural de Brusque, as localidades Nova Itália e Ribeirão do Mafra não possuem cobertura da operadora, pois ela não possui obrigação de cobertura na área rural.

Além da telefonia móvel, a empresa também fornece a banda larga fixa. No documento a Telefônica divulgou um mapa da cobertura da tecnologia.

Veja a área de cobertura de telefonia móvel:

Veja a área de cobertura de banda larga fixa:

