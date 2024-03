Semana Santa: confira a programação nas igrejas de Brusque e região

Igrejas e paróquias de Brusque e região divulgaram a programação da Semana Santa, que começou no Domingo de Ramos. Os religiosos celebram a paixão, morte e ressurreição de Cristo durante esse período. As celebrações serão realizadas até o dia 31 de março, o domingo de Páscoa.

A programação se intensifica a partir desta quinta-feira, 29, com e missas, confissões, vias sacras, vigílias pascais, as celebrações de Lava Pés e a Última Ceia de Jesus com os apóstolos. Para os cristãos, esses momentos são uma forma de relembrar os últimos momentos de Jesus antes da crucificação e a ressurreição.

Quem não puder acompanhar de forma presencial, pode assistir as transmissões das celebrações, que serão divulgadas nas redes sociais de algumas paróquias, conforme a programação.

Confira a programação:

Brusque

Paróquia São Luiz Gonzaga

Quinta-feira (28/03)

19h30 – Santa Missa da Ceia do Senhor;



Sexta-feira (29/03)

Confissões das 7h30 às 11h30 / Celebração da Paixão às 15h;

Sábado (30/03)

Vigília Pascal, às 19h;

Domingo (31/03)

6h – Procissão da Ressurreição /Santa Missas – às 7h, 9h, 17h, e 19h.

A missa das 19h do domingo, 9, terá transmissão pelo Facebook da Paróquia, e também no canal do YouTube da Paróquia São Luis Gonzaga.

________________________________________________________________________

Santuário de Azambuja

Quinta-feira (28/03)

19h – Missa da Ceia do Senhor;



Sexta-feira (29/03)

7h30 – Caminhada Penitencial, da Figueira do Archer em direção ao Santuário;

8h às 11h – Confissões no Santuário;

15h – Celebração da Paixão do Senhor;

20h – Santuário será fechado;

Sábado (30/03)

19h – Missa da Vigília Pascal em frente ao Santuário;

Domingo (31/03)

06h; 08h30; 10h30; 16h e 19h – Missas.

A transmissão das missas será realizada no Facebook e no canal do YouTube Santuário de Azambuja.

________________________________________________________________________

Paróquia Santa Teresinha

Quinta-feira (28/03)

19h30 – Missa Solene;

Sexta-feira (29/03)

15h – Solene ação Litúrgica da Paixão do Senhor;

18h – Caminhada Penitencial;

Sábado (30/03)

19h – Missa de Vigília Pascal;

Domingo (31/03)

7h – Missa Solene;

19h – Missa.

_________________________________________________________________

Paróquia Santa Catarina – Dom Joaquim

Quinta-feira (28/03)

8h – Missa da Crisma

19h – Missa da Ceia do Senhor;

Sexta-feira (29/03)

15h – Celebração da Paixão so Senhor;

Sábado (30/03)

19h – Missa da Vigília Pascal;

Domingo (31/03)

7h – Missa de Páscoa.

________________________________________________________________________

Paróquia São Judas Tadeu – Águas Claras

Quinta-feira (28/03)

14h às 18h30 – Confissões na Matriz;

19h30 – Santa Missa, em seguida;

Sexta-feira (29/03)

15h – Solene Liturgia da Paixão e Morte do Senhor;

Sábado (30/03)

19h – Vigília Pascal;

Domingo (31/03)

9h – Missa;

19h – Missa.

A missa de domingo que acontecerá às 19h, será transmitida no Facebook da Paróquia.

________________________________________________________________________

Igreja Evangélica Luterana de Brusque

Paróquia Bom Pastor – Centro

Quinta-feira (28/03)

19h30 – Culto com Santa Ceia;

Sexta-feira (29/03)

9h – Culto com Santa Ceia;

19h – Culto com Santa Ceia;

Sábado (30/03)

Não haverá culto;

Domingo (31/03)

7h – Culto no Cemitério Luterano Igreja Bom Pastor.

________________________________________________________________________

Guabiruba

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Centro



Quinta-feira (28/03)

19h – Missa de Instituição da Eucaristia;

Sexta-feira (29/03)

8h – Confissões na Igreja Matriz até ás 11h30;

15h – Celebração da Paixão;

Sábado (30/03)

19h – Sábado Santo;

Domingo (9/04)

6h às 8h – Missa.

A Vigília Pascal será transmitida pelo Facebook da Paróquia e pelo YouTube.

________________________________________________________________________

Nova Trento

Santuário Santa Paulina

Quinta-feira (28/03)

10h e 15h – Celebração da Palavra;

19h – Celebração da Ceia do Senhor com o Lava Pés;

21 às 00h: Adoração na capela do Santíssimo;

Sexta-feira (29/03)

8h – Via Sacra no Calvário e na Capela Nossa Senhora de Lourdes;

10h – Via Sacra no templo;

15h – Celebração da Paixão do Senhor e adoração à Santa Cruz;

19h – Ofício de Trevas – Paixão do Senhor;

Sábado (30/03)

10h e 15h – Celebração das Dores de Maria;

19h – Missa da Vigília Pascal;

Domingo (31/03)

8h, 10h, 14h e 16h – Missa.

Acompanhe as transmissões ao vivo pelo canal do YouTube e Facebook do Santuário.

________________________________________________________________________

Botuverá

Paróquia São José – Centro

Quinta-feira (28/03)

19h – Missa Ceia do Senhor;

Sexta-feira (29/03)

8h – Via sacra

15h – Celebração da Paixão do Senhor;

Sábado (30/03)

18h – Vigília Pascal

Domingo (31/03)

6h – Missa Pascal

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: