Brusque abre cinco polos de hidratação por conta da dengue; saiba onde

Na semana passada, a Secretaria de Saúde de Brusque fez a abertura de polos de hidratação, essenciais nesse momento de epidemia. O município vive uma crise sanitária em decorrência dos aumentos de casos de dengue em por isso, há algumas semanas, o município tem adotado ações e protocolos baseados nas orientações do Ministério da Saúde, do Estado e da própria Vigilância Epidemiológica local.

De acordo com a secretária de Saúde, Thayse Rosa, a disponibilização deste ambiente só foi possível graças à ampliação da atenção primária.

Com a disponibilização do serviço, todo paciente que tem sinais e sintomas de dengue deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa. No local, o profissional enfermeiro vai fazer a classificação de risco baseado nos dados clínicos desse paciente e classificá-lo em paciente do grupo A, B, C ou D.

Os pacientes do grupo C e D serão encaminhados para o hospital, já que são esses que precisam ter atendimento hospitalar imediato. Os pacientes classificados em grupo A terão o seu manejo na própria UBS.

Os pacientes do grupo B podem ser hidratados na própria UBS, mas, em sua maioria, serão encaminhados para os cinco polos de hidratação, localizados nas UBSs do Steffen, Limeira Baixa e Jardim Maluche, das 7h às 19h sem fechar para o almoço; no Pronto-atendimento na Policlínica, no Centro, das 7h às 22h; e na UBS Santa Luzia, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

“Hidratar na dengue é essencial para que não haja agravamento da doença, para que a gente não se encaminhe para uma dengue hemorrágica”, continua a secretária. “Então, os polos são essenciais para esse momento de hidratação. Toda essa conduta, ela é com o objetivo de diminuir essa sobrecarga dos hospitais e para direcionar essas pessoas no fluxo correto para que todas não procuram o hospital e que aumente muito o número de espera”.

No último boletim, a Vigilância em Saúde divulgou que quase 500 casos já foram registrados em Brusque. A projeção é de um crescimento desses números, principalmente nos próximos dez dias. “A cada três dias a gente vem avaliando, se for necessário abrir mais polos, assim a gente procederá. Pedimos para população, que se tiver um exame de rotina, algo sem urgência, que remarque para outra data, para assim não lotar ainda mais as unidades”, finaliza a secretária.

