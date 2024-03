Para o técnico Maurício Thomas, a vitória da Abel Moda Vôlei sobre o Recife na noite desta segunda-feira, 25, foi uma demonstração de que o acesso de volta à Superliga A é possível. A equipe venceu por 3 sets a 0 na Arena Brusque um adversário para o qual havia perdido pelo mesmo placar na primeira fase, também em casa. Agora, falta uma vitória na capital pernambucana para voltar à elite do vôlei nacional.

“O primeiro passo foi muito importante, foi uma vitória importante, para elas entenderem que podem. Agora é pensar no próximo jogo. Acho que a nossa torcida compareceu em peso, foi muito bacana ver a torcida empurrando, ajudando, vibrando nos momentos difíceis. Em nenhum momento deixou de acreditar”, comenta Maurício Thomas, destacando também o grande público que compareceu à Arena.

A delegação da Abel Moda viaja já nesta terça-feira a Recife. O segundo jogo da série começa às 16h desta quinta-feira, 28, no Geraldão. A partida tem transmissão do SporTV. Se o time brusquense ganhar, se classifica à final e garante vaga na Superliga 2024-25. Se perder, ainda tem o terceiro jogo, às 16h de terça-feira, 2, no mesmo ginásio.

“[O Recife] é um time experiente, várias jogadoras que estão hoje no Recife já jogaram a Superliga. E a gente tem um time muito jovem. Mas a gente foi muito guerreiro, jogamos muito bem taticamente e esperamos um confronto duríssimo lá em Recife. Sabemos que a força deles também está no público, que lota o ginásio do Geraldão.”

“Quero agradecer a todo torcedor, parabenizar os atletas, parabenizar a comissão técnica e agradecer aos patrocinadores, que acreditam no nosso projeto”, completa Maurício Thomas.

