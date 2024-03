Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (25 a 27/03)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Paulo Cristóvão Amaral, 52

27/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 17h desta quarta-feira, 27. Deixa dois filhos enlutados.

Severino Bernardo da Silva, 70

26/03: faleceu na residência. Residia no bairro Primeiro de Maio. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa oito filhos enlutados.

Nicole Isis da Rocha, 19

26/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Bateas. Foi sepultada no Cemitério de Curitibanos. Deixa amigos e familiares enlutados.

Cecília Regina de Souza e Silva, 84

25/03: faleceu na residência. Residia no bairro Limoeiro. Foi sepultada no Cemitério do Limoeiro. Deixa dois filhos, três netos e dois bisnetos enlutados.

Luiz Ângelo Gianesini, 79

25/03: faleceu na residência. Residia em Botuverá. Foi sepultado no Cemitério do Centro de Botuverá. Deixa amigos e familiares enlutados.

Ilse Baron, 70

25/03: faleceu no Hospital de Joinville. Residia no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Foi sepultada no Cemitério do Lageado Baixo. Deixa amigos e familiares enlutados.

Marcos Paulo Becker, 48

25/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Guabiruba. Deixa uma filha enlutada.

