Secretaria de Saúde realiza campanha de conscientização contra tuberculose no presídio de Brusque

A Secretaria de Saúde de Brusque realizou uma campanha de conscientização contra a tuberculose na região. A Vigilância em Saúde do município esteve no Presídio Regional de Brusque no domingo, 24, para falar sobre a doença, que se alastra facilmente em ambientes fechados e com a convivência de muitas pessoas. Servidores também conversaram com usuários do Centro POP para alertarem a situação.

Neste ano, Brusque registrou 11 casos da doença. No dia 24 de março, é lembrado o Dia Mundial da Tuberculose

Na ocasião, foi realizada uma palestra pelo enfermeiro e coordenador do Programa Tuberculose, Ulisses Canquerini Silva. No encontro, foram compartilhadas ideias sobre a tuberculose, forma de prevenção, transmissão, e sanar dúvidas sobre o tema.

Também foi deixado uma quantidade de testes para evitar que a doença se espalhe. No ano de 2023, 62 pacientes foram diagnosticados com tuberculose no município, contra 46 no ano de 2022, ou seja, um aumento de 26%. Já em 2024, até o momento, 11 casos foram identificados.

Presença no Centro POP

Além da palestra do sistema prisional, a equipe de combate a tuberculose esteve presente no Centro POP, para trabalhar os apontamentos da doença com os usuários do serviço. Foi realizado, também, uma testagem em massa em pessoas em situação de rua, para saber como anda o canário da tuberculose neste grupo social.

Ulisses explica porquê, em 2024, a abordagem foi feita com estes grupos. “As pessoas mais vulneráveis são as pessoas vivendo com HIV e AIDS, população indígena, pessoas em situação de rua e pessoas privadas de liberdade. Neste sentido, a campanha de combate à tuberculose de 2024, no município de Brusque, teve um enfoque nas populações mais vulneráveis”.

“Acreditamos que a prevenção e o tratamento rápido é uma das melhores formas de combater a doença”, comenta.

O que é tuberculose?

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ela afeta principalmente os pulmões, mas pode se espalhar para outras partes do corpo, como os rins, ossos e o sistema nervoso central. Ela é uma das principais causas de morte por doenças infecciosas em todo o mundo.

Sintomas da tuberculose

Os sintomas da tuberculose variam de leves a graves e podem incluir:

Tosse persistente: uma tosse que dura mais de três semanas é um sintoma comum;

Febre e calafrios: podem ocorrer febre baixa e calafrios, especialmente à noite;

Fadiga: cansaço extremo que pode durar semanas ou meses;

Perda de peso: perda de peso inexplicada e falta de apetite;

Suores noturnos: sudorese excessiva, principalmente durante a noite;

Dor no peito: dor no peito ao tossir ou respirar profundamente.

Como se contrai e transmite a tuberculose?

A tuberculose é uma doença altamente contagiosa que se espalha através do ar. Quando uma pessoa infectada com tuberculose ativa tosse, fala ou espirra, ela libera pequenas gotículas que contêm a bactéria no ar. Se uma pessoa saudável respira essas gotículas, ela pode se infectar com a tuberculose.

A Vigilância em Saúde salienta que é importante observar que nem todas as pessoas infectadas com a bactéria desenvolveram a doença ativa; algumas permanecerão com a infecção latente, enquanto outras desenvolverão a doença ao longo do tempo, especialmente se o sistema imunológico estiver enfraquecido.

Prevenção e tratamento

A prevenção da tuberculose envolve medidas como identificação precoce de casos, tratamento adequado e completo dos pacientes, vacinação e controle de infecção. O tratamento da tuberculose geralmente envolve a combinação de medicamentos antibióticos por um período de seis a nove meses. É importante que os pacientes completem todo o curso de tratamento, mesmo que se sintam melhor antes de terminá-lo, para evitar o desenvolvimento de cepas resistentes a medicamentos.

Em caso de sintomas, o indivíduo deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro. No local, eles farão os encaminhamentos necessários. Uma vez diagnosticado, o tratamento é imediato.

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: