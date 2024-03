André Baran joga o BT 400 em Balneário Camboriú nesta semana

O brusquense André Baran joga, a partir desta quinta-feira, 28, o BT 400 de Balneário Camboriú, no pontal norte da Praia Central. O número três do mundo no beach tennis faz dupla com o italiano Michelle Cappelletti, pentacampeão mundial, atual quinto colocado do ranking. A competição, que ainda terá o chaveamento sorteado, conta com premiação de US$ 35 mil e mais de 400 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis, a ITF.

O evento será o segundo na nova temporada para a dupla campeã em Aruba e em Marechal Deodoro (AL) no ano passado. No último final de semana, Baran e Cappelletti foram semifinalistas do BT 200 de Foz do Iguaçu (PR), perdendo por 2 sets a 0 para o brasileiro Fabrício Neis (nº 22 ITF) e o italiano Federico Galeazzi (nº 23 ITF). As parciais foram 6-4 e 6-3.

“Muito feliz em poder voltar a jogar em casa, pertinho de onde moro. Poder ter amigos e família por perto na torcida é um combustível a mais na busca por um grande resultado e quem sabe levantar esse título. Eu e o Cappe realizamos parte de nossa pré-temporada nesta praia, o que certamente ajuda para essa competição, que será de alto nível”, comenta o brusquense.

Baran é um dos maiores atletas do país da história do beach tennis, com 28 títulos na carreira e três títulos do Campeonato Mundial por equipes com a camisa da Seleção Brasileira. Em 2023, faturou nove títulos, sendo dois Sand Series em Brasília (DF) e Ribeirão Preto (SP).

