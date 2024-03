Sistema que alerta para enchente e mais: invenções do IFC de Brusque têm pedidos de patente registrados

O Instituto Federal Catarinense (IFC) aparece na décima posição do ranking de depositantes de patentes de invenção do Brasil. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), vinculado ao governo federal, em fevereiro. Três projetos do câmpus do IFC em Brusque estão entre os pedidos de patentes da instituição no estado.

Os projetos são invenções desenvolvidas por professores e estudantes do IFC de Brusque. Um deles é um sistema que auxilia na prevenção de cheias do rio Itajaí-Mirim. Os outros dois são relacionados diretamente à área de informática: aplicativo que contribui na organização da rotina acadêmica e sistema que emite certificados de forma automática.

O INPI é responsável por registrar ativos de propriedade industrial do país, incluindo produtos, inovações tecnológicas e ferramentas. O IFC, como instituição federal em Santa Catarina, possui 36 registros de pedidos de patentes de invenção, mais que a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A Petrobras lidera o ranking.

A diretora-geral do IFC de Brusque, Jéssyca Bózio Cipriano, afirma que a presença dos três projetos do câmpus no ranking, somando para o desempenho da instituição no estado, demonstra que o IFC do município cumpre o papel como instituição de educação, ciência e tecnologia.

“Estamos falando da consolidação de esforços e muita dedicação de servidores e estudantes na pesquisa de inovação. São pesquisas que foram desenvolvidas e, no decorrer delas, identificou-se que era possível patentear aquela invenção”, afirma a diretora-geral.

Para registrar um pedido de patente, inicialmente é identificado o potencial do projeto. Depois, é verificado se não há nenhuma outra invenção igual. Segundo Jéssyca, são cerca de dez anos entre registrar um pedido de patente e o projeto ser patenteado de fato.

Alerta de enchente

Um dos projetos em que o pedido de patente foi registrado tem como objetivo auxiliar na prevenção de cheias do rio Itajaí-Mirim. A invenção leva o nome “Microcontrolador arduino e sensores ultrassônicos na leitura do nível do rio Itajaí-Mirim e na prevenção de desastres naturais”.

Marcos João Correia, professor de Física da instituição, atuou no projeto auxiliando os alunos na parte de funcionamento dos sensores ultrassônicos. O equipamento teria a função de medir a altura do rio, alertando assim quando houvesse alguma cheia ou enchente na cidade.

“O projeto criava sensores baratos para serem disponibilizados ao longo do rio para que pudesse ser feita a medição da altura. Quando acontecesse alguma enchente, a sociedade poderia saber da forma mais rápida possível que o rio estaria enchendo”, explica Marcos.

O professor avalia que a pesquisa auxilia na aprendizagem dos estudantes. O sistema não foi colocado em prática, no entanto, Marcos acredita que, futuramente, caso a invenção entre em funcionamento, poderá contribuir para a comunidade.

Aplicativo útil para rotina

Outra invenção da instituição com pedido de patente registrado cria um aplicativo útil para a rotina acadêmica. Coordenador do projeto, o professor Josiney de Souza afirma que a iniciativa começou a ser elaborada em 2019. A ideia era que os sistemas que a instituição utiliza fossem concentrados em um único aplicativo.

“O projeto se propôs a criar um aplicativo que integrasse as diferentes fontes de informação do IFC. Além do sistema Sigaa, que lançamos notas, presença, comunicados e materiais de aula, ainda tínhamos sites e mídias sociais, cada um no “seu lugar”, com login diferente”, diz.

Para Josiney, os diversos sistemas faziam com que fosse complexa a organização por parte dos alunos. O projeto leva o nome “App IFC câmpus Brusque: uma proposta para organização da rotina escolar” e foi renovado nos anos de 2020 e 2021.

“Acho o projeto muito positivo para todos e em todas as esferas. Todos ganham, pelo conhecimento, preparo para o mundo de trabalho, potencial de se ter novas inovações e por atender as demandas. Às vezes, acreditamos que só os grandes centros urbanos têm talentos, mas, não, os talentos estão em todos os lugares”.

Tarefa automatizada

Invenção também desenvolvida pelo professor Josiney, o projeto “Claquete: um sistema gerador e distribuidor de certificados de eventos usando scripts bash” é a terceira e última iniciativa do IFC de Brusque que teve a patente requerida. A invenção foi elaborada a partir de uma demanda dos servidores da instituição.

Josiney explica que, em 2017, durante a 3ª Semana Acadêmica de Informática no câmpus do IFC em Brusque, o quadro de servidores era reduzido e ficaria difícil emitir certificados de participação do evento. Em meio à demanda, foi desenvolvido um sistema que automatizasse a tarefa.

“A proposta do sistema Claquete foi criar um sistema que pudesse emitir certificados em pdf em lote para os eventos que tivéssemos no câmpus, inicialmente para esta semana acadêmica, mas que pudéssemos reaproveitar para outros eventos”.

