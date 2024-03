Jornalista brusquense lança livro sobre cassação de ex-prefeitos Paulo Eccel e Ari Vequi; conheça a obra

O jornalista de O Município Thiago Facchini Visconti irá lançar o livro “A cadeira mais instável da cidade” no Museu Casa de Brusque nesta terça-feira, 26. O evento será nos fundos do museu das 19h às 21h30. A obra nasceu do trabalho de conclusão de curso de Thiago e aborda as histórias e bastidores das cassações dos ex-prefeitos Paulo Eccel, em 2015, e Ari Vequi, em 2023.

Thiago começou a escrever o livro em abril de 2023. A primeira entrevista foi com o jornalista Valdomiro da Motta. Ele diz que, na época, a cassação do Ari não era esperada.

“Quem deu a sugestão do tema foi o secretário de Comunicação, Wilson Schmidt Junior. Fiz a entrevista pensando em fazer um livro sobre a cassação do Paulo Eccel, mas acabou que no mês seguinte veio a cassação do Ari. Pensei em desistir ou publicar apenas sobre o Paulo e depois sobre o Ari, mas ia ficar estranho. Então, tomei coragem e fiz sobre os dois juntos”.

Ele conta que viveu alguns episódios durante a cassação do Ari, o que o ajudou durante o trabalho. Já no caso de Paulo, Thiago teve que estudar um processo que não vivenciou.

“No livro, há relatos pessoais de coisas que lembro da cassação do Paulo, quando eu era criança. Eu não entrevistei advogados de defesa e de acusação, pois eles estavam totalmente envolvidos. Há várias análises dos dois casos feitas pelo advogado especialista em direito eleitoral Marcelo Vrenna, de Balneário Camboriú”, explica.

“A revisão do livro foi feita pelo professor de Jornalismo da Univali Gustavo Zonta, e o prefácio foi escrito pela jornalista Maria Eduarda Macedo. Ambos foram fundamentais na obra”, finaliza.

Interesse pela política

Thiago conta que sempre acompanhou a política local, mas que seu interesse no assunto aumentou depois das eleições de 2018. Após isso, ele começou a acompanhar a política nacional e a frequentar a Câmara de Vereadores.

“Eu ia muito no gabinete do vereador Tuta Duarte, que deu entrevista para o livro. Fui me aproximando dele e de outros grupos políticos, buscando entender como funcionava o legislativo e acompanhar os bastidores. Foi lá de dentro que comecei a aprender bastante”, conta.

Ele diz que, com o passar do tempo, foi tendo contato com todos os grupos políticos. “Tem que saber diferenciar o que é pessoal e trabalho. Para mim, o trabalho é fundamental. Posso estar no evento de um político hoje e amanhã em outro”.

Impacto na população

Thiago acredita que a obra dará uma resposta para a população que votou nos candidatos e não soube por que eles foram cassados.

“É importante trazer essas questões para as pessoas saberem para onde foi o voto delas. Nada valeu o voto de quem foi para a urna e votou no Paulo Eccel ou no Ari Vequi se o voto foi simplesmente anulado. Quando falamos de cassação, tratamos de democracia, e ela mexe com a vontade de uma população inteira. E entre essas duas cassações aconteceram várias questões de bastidores”.

“Por exemplo, o Paulo Eccel foi cassado em 2015 e tem gente que não sabe o por quê. Acham que ele roubou, mas não é, foi uma questão técnica. O Ari Vequi também não roubou, entenderam que foi um abuso de poder por parte de um apoiador dele”.

Expectativa para lançamento e projetos futuros

Para o lançamento do livro nesta terça-feira, Thiago mantém uma boa expectativa, esperando muitas pessoas da área.

“Fiz um horário bem amplo, das 19h às 21h30. Será nos fundos do museu. Acho que vai reunir muita gente da classe política, pessoas de diversos grupos”.

Após realizar o trabalho sobre a política de Brusque, Thiago tem interesse em abordar assuntos de âmbito estadual. Ele pensa em escrever um livro sobre a gestão do ex-governador Carlos Moisés.

“Foi um governo marcante em vários sentidos. Houve afastamentos e pedidos de impeachment. Mas ainda é uma ideia bem abstrata”, finaliza.

Atuação

Formado em Jornalismo pela Univali, Thiago iniciou a carreira na Rádio IFC Web em 2017, onde realizou a cobertura da eleição de 2018. Em 2020, migrou para o Portal da Cidade e cobriu a pandemia da Covid-19.

Após isso, em 2021, entrou no jornal O Município, onde atua até o momento. Ele conta que durante seu trabalho no O Município intensificou sua cobertura política, entrevistando governadores, vice-presidente e outras figuras políticas.

