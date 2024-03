Artefato explosivo obriga moradores a serem evacuados de apartamentos em residencial de Blumenau

Um artefato explosivo foi encontrado em um residencial em Blumenau e mobilizou diversas forças de segurança na noite desta segunda-feira, 25. O caso aconteceu no bairro Passo Manso, por volta de 19h30.

Policiais militares realizavam um patrulhamento na região do residencial, onde havia suspeita de ocorrer tráfico de drogas. Durante a ronda, foram avistados três homens em atitude suspeita. Quando perceberam a presença policial, fugiram em direção a um dos blocos do condomínio.

Durante uma busca no interior do bloco para tentar localizar os suspeitos, os policiais acabaram encontrando o artefato explosivo. De acordo com a PM, se tratava de uma unidade de emulsão encartuchada, provavelmente de nitrato de amônia (aproximadamente 125 gramas), com espoleta detonadora estriada no estopim.

Os policiais preservaram e isolaram o local. Na sequência, foram acionadas viaturas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Enquanto isso, moradores foram retirados dos apartamentos até que o artefato fosse recolhido.

O artefato foi identificado e recolhido por uma equipe especializada do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Santa Catarina (Bope).

Com a situação controlada, os moradores retornaram em segurança para seus apartamentos. Nenhum suspeito foi localizado.

