Esta edição tem como objetivo explorar um tópico que vem despertando grande interesse entre os moradores de Brusque e região; em particular, há uma curiosidade crescente sobre o que esperar do frio durante este outono de 2024.

A antecipação por essas informações não se limita apenas à população, mas se estende ao universo comercial, notadamente aos setores de vestuário e calçados, além de outros segmentos que veem no clima invernal, uma oportunidade para impulsionar suas vendas.

No entanto, este tema, que suscita notável curiosidade, exige a análise de um especialista qualificado para fornecer projeções confiáveis.

Com esse propósito, recorremos ao renomado meteorologista Piter Scheuer, que nos brindou com uma entrevista especial.

Os detalhes esclarecedores e abrangentes deste diálogo enriquecedor podem ser conferidos no boletim, disponível a seguir.

Restante de março sem frio

Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de explorarmos projeções climáticas mais amplas, vamos analisar o que se pode esperar do tempo em Brusque e região para o restante de março.

Antecipamos que, até o dia 31, a previsão indica chuvas escassas. Mas isso não exclui por completo essa possibilidade, porém, serão em volumes reduzidos.

Em relação às temperaturas, não há indícios de frio no horizonte. As madrugadas continuam relativamente amenas, com mínimas oscilando entre 15 e 21°C.

As tardes, por sua vez, não devem apresentar calor intenso, raramente ultrapassando os 30/32°C.

O que esperar de frio no outono

Na previsão do tempo para o outono, Brusque e sua região podem esperar os primeiros sinais de frio em abril, embora tendem começar a se manifestar de forma gradual.

As informações mais recentes indicam que um pulso de clima com características de inverno, de intensidade moderada, é esperado logo após o dia 15.

Olhando para maio, um novo sistema de baixas temperaturas está previsto para ocorrer ainda durante a primeira quinzena, com a probabilidade de episódios frios se tornarem mais frequentes, à medida que nos aproximamos de junho.

Frio dentro do esperado

Em termos gerais, tudo aponta para um outono atual em Brusque e sua região, que deve apresentar eventos de frio de forma mais regular em comparação a 2023.

No ano anterior, o El Niño desempenhou um papel significativo ao inibir a entrada de massas de ar polar de maneira mais frequente e generalizada.

Com o enfraquecimento gradual desse fenômeno neste ano, espera-se que a estação outonal se mantenha dentro do padrão climatológico esperado.

No entanto, isso não descarta completamente a possibilidade das cidades do Vale do Itajaí experimentarem algum episódio de calor, como o tradicional “veranico” de maio, o que considerado normal dentro do contexto sazonal.

De forma geral, espera-se que o outono se mantenha dentro de uma normalidade climatológica.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra ausência de chuvas entre o período de meia-noite até as primeiras horas do dia, como ressaltado em azul. Acompanhe.

