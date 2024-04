Os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, devem estar atentos às condições do tempo, direcionadas ao próximo fim de semana, pois prometem ser variadas na região.

Embora a previsão indique uma tendência maior para o clima seco, ainda há a possibilidade de chuvas pontuais.

Além disso, é esperado um aumento nas temperaturas, que podem exceder os 30°C, com o ápice dos termômetros esperado para o sábado, 27.

O meteorologista Leandro Puchalski vem oferecer insights detalhados sobre a previsão do tempo, então sintetizada acima.

Confira o boletim compartilhado por ele para detalhes abrangentes sobre as condições climáticas previstas para os próximos dias.

O tempo nesta sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Para os moradores de Brusque e todo o Vale do Itajaí, que estão planejando atividades ao ar livre nesta sexta-feira, as condições do tempo prometem melhorar gradativamente no decorrer do dia, apesar da manhã ainda iniciar úmida.

Caso algum evento de precipitação volte a acontecer, deve ser no fim da tarde ou à noite, mas com uma probabilidade reduzida.

De maneira geral, espera-se que o sol, aos poucos, retorne entre nuvens, o que provavelmente elevará as temperaturas. Os picos dos termômetros podem exceder a marca dos 27 a 28°C.

O tempo no sábado

Com a previsão do tempo voltada ao sábado, é importante notar o relativo calor então previsto, a considerar a época do ano.

As temperaturas têm potencial para atingir ou mesmo superar os 30°C, criando condições ideais para desfrutar de práticas externas.

Espera-se que o sol continue aparecendo entre variações de nebulosidade, com um risco baixo de chuva, porém, fazendo parte da projeção.

O tempo no domingo

Para o domingo, os modelos de previsão indicam um aumento do risco de chuva a partir da tarde.

No entanto, antes disso, o dia ainda tende a iniciar com tempo seco e o sol predominando, mais no turno da manhã.

À medida que o dia avança, espera-se uma intensificação da nebulosidade, aumentando a probabilidade de chuvas, que não devem ser descartadas.

As temperaturas podem alcançar entre 26 a 27°C, começando o dia relativamente abafado e com uma possível queda de temperatura com a chegada da chuva.

Atmosfera variável

Em resumo, o fim de semana tende a apresentar condições climáticas variáveis.

É importante notar que essa previsão está sujeita a alterações, isso, devido às constantes oscilações nos modelos meteorológicos.

Portanto, é crucial acompanhar as atualizações de curto prazo para obter informações mais precisas.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações então direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também, os registros de chuva observados entre meia-noite até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

