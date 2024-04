Casal sofre golpe do Pix durante negociação de carro e tem prejuízo de R$ 11,5 mil no Águas Claras

Uma ocorrência de estelionato foi registrada pela Polícia Militar no bairro Águas Claras, em Brusque, na tarde da quinta-feira, 25. O caso aconteceu por volta das 12h40.

Segundo a PM, o vendedor, um dos envolvidos, havia anunciado a venda do automóvel do pai dele, um Ford Fiesta, no valor de R$ 25 mil no Facebook.

Após alguns dias, um homem entrou em contato para negociações, informando que compraria o automóvel para dar como pagamento em outro negócio.

“Ele planejava utilizar o carro no segundo negócio por um valor superior ao que estaria negociando com o vendedor. Informou também que um terceiro homem, com quem estava negociando, iria ao local verificar o carro. Se fosse de seu agrado, o negócio estaria realizado”, diz o relatório.

Por fim, solicitou ao vendedor que não comentasse nada sobre valores, pois estaria passando o automóvel por um valor um pouco maior para esse terceiro. Em conversa com o casal, eles disseram que estavam realizando a compra de um automóvel.

A oferta, que estava muito abaixo do valor de mercado, chamou muito a atenção do casal. Para garantir a compra, a mulher realizou um Pix no valor de R$ 5 mil na quarta-feira, 24, e na quinta-feira completou o restante com um Pix de R$ 6,5 mil.

No entanto, ao ir buscar o automóvel e proceder com a parte burocrática, o vendedor informou que seu pai não havia recebido nenhum valor em sua conta. Nesse momento, perceberam que se tratava de um golpe.

