Confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Pedala Guabiruba

O Pedala Cidade, organizado pela Prefeitura de Guabiruba, acontece no sábado, 27. Com o objetivo de promover o bem-estar e saúde para toda a comunidade, em colaboração com a cidade coirmã, Karlsdorf-Neuthard, a pedalada saída marcada da Policlínica, localizada na rua Arthur Baumgartner, no Imigrantes. A concentração está agendada para as 8h30, com a largada programada para as 9h. O percurso seguirá pela rua Guabiruba Sul, com destino final no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, retornando à Policlínica. Durante o evento, a Secretaria de Saúde fornecerá frutas e água, além de brindes para os participantes inscritos. Todo o trajeto contará com apoio da Polícia Militar e ambulância. O contato para inscrições é o 47 3308-3101.

2. Espetáculo teatral

O teatro do Cescb, no Centro II, será palco para a estreia do espetáculo Alucinações nesta sexta-feira, 26, às 20h. A peça junta música erudita com circo, dança e teatro e traz ao público uma discussão sobre o significado de “alucinações” possibilitando aos espectadores diferentes interpretações das cenas no palco. A entrada é gratuita.

3. 40 anos do Cruzeiro

O Cruzeiro, clube do bairro Aymoré, em Guabiruba, realiza neste sábado, 27, uma festa em alusão aos 40 anos de fundação. O evento acontece no pavilhão da igreja São Cristovão por volta de 19h, logo após a realização de uma missa. Será vendido churrasco de festa por R$ 70, além de cachorro-quente e bebidas. A música ao vivo vai ficar por conta da banda Marca Serrana. Os cartões podem ser adquiridos com membros da diretoria do clube ou no Supermercado Keller.

4. Exposição

A exposição Outro Lugar, com desenhos dos artistas Douglas Leoni, Márcia Cardeal e Tarcísio Ullrich, acontece no teatro Casa Amarela, que fica na rua José Jacinto Cardeal, no Cedrinho, em Brusque, no sábado, 27, a partir de 19h. O evento ainda vai contar com apresentação de voz e violão de Renan Resende e uma performance teatral do grupo. Haverá venda de bebidas e salgados. A entrada é gratuita.

5. 10 anos do Parque das Esculturas

A programação em celebração aos 10 anos do Parque das Esculturas se encerra neste fim de semana. No sábado, 27, será realizado um piquenique inclusivo da Apae de Brusque, com brincadeiras, apresentação e interação com a banda Soul do Coração, a partir das 9h. Já às 17h começa o Unifebe na Comunidade, que vai trazer cama elástica, escultura com balões, pintura facial e brincadeiras. Em caso de chuva, a programação será transferida para nova data.

6. Aniversário da Booq

A Booq, empresa de streetwear de Brusque, promove neste sábado, 27, uma festa em comemoração aos oito anos de fundação no Container Garden Bar, no São Pedro. O evento inicia às 16h, com muita surf music, hip hop e pagode. As atrações musicais são Cesinha, Argel e Lezan. Os ingressos custam R$ 15 + taxas e estão à venda no app Pedidos10.

7. Música boa no Cartolas Pub

O Cartolas Pub, localizado na rodovia Antônio Heil, número 5.000, no Limoeiro, em Brusque, contará com uma programação para este fim de semana. A noite da sexta-feira, 26, será de muito agito com Edson & Geison e grupo 100 Pretenções. No sábado, 27, é a vez da dupla Val & Mara Cris, além do grupo Kaluelê. As apresentações começam às 20h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (47) 99990-1247.

