Esta edição tem por objetivo, realizar uma análise comparativa entre dois eventos climáticos extremos, que resultaram em enchentes e transtornos significativos em duas áreas distintas no Sul do Brasil.

O primeiro episódio diz respeito à enchente que então impactou a cidade de Brusque, em novembro de 2023.

Já o segundo caso, está associado à catástrofe natural que assola o Rio Grande do Sul desde o início de maio deste ano, acarretando perdas humanas e inundações de proporções históricas no estado.

Chuvas em números no RS

Em alguns locais monitorados do Rio Grande do Sul, as precipitações encostaram nos 600 mm em um curto período de apenas três a quatro dias.

Um exemplo notável é a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no município de Soledade, que registrou um acúmulo pluviométrico impressionante de 593 mm.

No entanto, diversas estações particulares reportaram quantidades ainda mais extraordinárias, com valores variando entre 600 e 800 mm.

Isso representa a metade do volume total de chuva esperado para o ano inteiro na região, concentrado em um intervalo surpreendentemente curto.

Chuvas em Brusque e região

A análise agora se volta para o evento de chuvas intensas que resultou nas enchentes em novembro de 2023 na cidade de Brusque.

A seguir, apresentamos a relação detalhada das precipitações acumuladas durante esse episódio específico, com valores totais somados no período de dois dias, apontando variações, partindo de 105 e chegando a 275mm.

Esse mesmo fenômeno foi responsável pela cheia registrada naquela ocasião no município brusquense.

Através deste levantamento, observamos que não há termo comparativo com a situação atual enfrentada pelo Rio Grande do Sul; os números são significativamente maiores no território gaúcho.

Portanto, convidamos você a acompanhar os dados na tabela abaixo, que expõe os volumes pluviométricos registrados entre os dias 16 e 17 de novembro de 2023 na bacia do rio Itajaí-Mirim.

Os dados foram então coletados pela rede Groh Estações, que de forma particular, monitora as condições climáticas em Brusque e região há quase quatro décadas.

Chuvas em 16 e 17 de novembro de 2023 na bacia do rio Itajaí-Mirim >>

Enchentes em Brusque

Esta matéria é concluída por uma galeria de imagens que ilustram a enchente em Brusque, ocorrida em novembro de 2023.

Convidamos você a analisar o comparativo pluviométrico exposto mais acima.

Ele relaciona as chuvas responsáveis pelo evento na cidade de Brusque com os atuais índices pluviométricos registrados no Rio Grande do Sul. Tire, pois, suas próprias conclusões.

Novembro de 2023 em Brusque/Autoria: Ciro Groh >>

