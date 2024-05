O estado do Rio Grande do Sul sofre com fortes chuvas que iniciaram no dia 27 de abril, e ganharam força na segunda-feira, 29. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do estado, neste domingo, 5, às 12h, pelo menos 88.019 pessoas estão desalojadas em 334 municípios afetados pelas chuvas, chegando ainda a 75 mortes confirmadas.

O empresário Alan Eccel, de Brusque, a frente do Instituto Playing For Change e da NDI Importação e Exportação, em parceria com a DM Share Flights e a ZAH, estão arrecadando doações para destinar ao estado vizinho. Um avião está sendo usado na operação, destinando recursos para o Aeroporto de Garibaldi, onde dois helicópteros se encarregam pela distribuição dos mantimentos e medicamentos na região do Vale do Taquari.

Além da distribuição de ajuda humanitária, as aeronaves também prestam assistência para transportar pessoas que necessitam de tratamentos hospitalares de rotina, como hemodiálise. Pelo menos duas viagens já foram feitas somente com medicamentos comprados e distribuídos pela NDI Importação e Exportação. “Precisamos de mais remédios e combustível. Toda a ajuda que estamos prestando só irá cessar quando tudo estiver em ordem, até lá nossas aeronaves estarão à disposição destas cidades”, garante Alan Eccel, CEO da NDI Importação e Exportação.

Como ajudar:

Doações através de PIX: 22.792.042/0001-45

Coleta de doações em Balneário Camboriú – SC:

NDI Importação e Exportação

R. 1101, 60, 10° Andar, Centro, Balneário Camboriú – SC