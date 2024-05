Tweet no Twitter

João Machel esteve em Brusque na segunda-feira, 13, para visitar a sede da Kohll Beauty, marca de cosméticos, e assinar um contrato de sociedade no ramo de perfumaria com Helo Bertolini, empresária, co-fundadora e diretora da Kohll Beauty. Machel é neto de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, e de Graça Machel, viúva de Nelson Mandela e ex-primeira-dama moçambicana e sul-africana. Atualmente, é responsável pela negociação, importação e exportação de produtos brasileiros no continente africano.

Helo Bertolini conta que conheceu o empresário moçambicano enquanto conduzia uma palestra sobre um projeto beneficente de mentoria empresarial no continente africano. “Estava em uma palestra mostrando os resultados e benefícios da mentoria feminina quando conheci o João. Começamos a trocar ideias e experiências sobre produtos e negócios e hoje ele é nosso representante na África”.

Além da parceria de João Machel e a Kohll Beauty, a dupla de sócios está investindo no segmento de perfumaria, em um negócio que tem a intenção de homenagear personalidades marcantes do continente africano. “Estamos produzindo um produto que primeiramente será em homenagem ao Samora, mas que já estamos estudando a possibilidade de ampliar para outras figuras marcantes da África”, explica Helo Bertolini.

“Temos grandes expectativas nesta parceria, pois a mulher africana está à procura de realçar sua beleza e elevar a autoestima. Esta oportunidade de negócios com a Kohll Beauty vem para trazer melhorias, aumentar o amor próprio das mulheres e impulsionar não só o negócio, mas também a beleza africana”, declara João Machel.