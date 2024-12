No dia 15 de dezembro, celebra-se o Dia do Arquiteto, uma data dedicada aos profissionais que transformam espaços em ambientes que atendem as necessidades humanas. Muito além de projetar edificações, o arquiteto atua como um agente de mudança, impactando diretamente a forma como as pessoas vivem, convivem e conectam-se aos espaços urbanos.

Em cidades com constante crescimento, como Brusque, o papel do arquiteto se torna ainda mais relevante. Ele é o responsável por olhar para a cidade e planejar de maneira equilibrada o desenvolvimento e a preservação da identidade local, criando ambientes que integram funcionalidade, estética e sustentabilidade.

“Um arquiteto não cria apenas prédios ou casas. Ele projeta experiências e transforma a maneira como as pessoas interagem com os espaços. Em Brusque utilizamos equipamentos urbanos como uma extensão desse trabalho, criando lugares que geram convivência, acolhimento e valorização da cidade, como é o padrão do Riverside”, explica Jordana Tholl Fischer, arquiteta e diretora da CRF Construtora.

O Riverside, da CRF Construtora, é um condomínio residencial verticalizado com três torres que provoca um novo olhar para empreendimentos imobiliários em Santa Catarina. O empreendimento incorpora espaços de convivência, mobiliário e equipamento urbano, com um paisagismo que se integra à mata nativa existente às margens do Rio Itajaí-Mirim.

Equipamentos urbanos, como praças, áreas de lazer e parques, oferecem benefícios que vão muito além da valorização imobiliária da área inserida. Eles proporcionam espaços de convivência, incentivam o uso de espaços coletivos e promovem mais qualidade de vida. Em cidades como Brusque, onde a paisagem natural convive com o crescimento urbano, esses elementos se tornam essenciais para equilibrar o desenvolvimento com o bem estar da população.

A CRF Construtora entende que projetar uma cidade vai além de erguer edifícios. O compromisso da empresa é criar empreendimentos que dialoguem com a comunidade e com o entorno, promovendo um urbanismo mais acolhedor e acessível, integrado com a paisagem urbana. “Nosso objetivo é entregar projetos que aliem design, funcionalidade e sustentabilidade, sempre respeitando a identidade de Brusque e valorizando os equipamentos urbanos como ferramentas para melhorar a qualidade de vida”, finaliza Jordana.

No Dia do Arquiteto, a CRF Construtora reforça a importância de valorizar este setor, e o impacto que seu trabalho tem na construção de um futuro melhor. A arquitetura integrada ao planejamento urbano é capaz de transformar cidades, tornando-as mais humanas, inclusivas e inspiradoras.