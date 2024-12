O espírito do Natal tomou conta da rua Bracinho, no bairro Águas Negras, em Botuverá, na noite de quinta-feira, 12 de dezembro, trazendo alegria e encantamento para todos que participaram da celebração.

Mantida com dedicação pela família Rescarolli, a tradição trouxe novamente à tona a figura de Santa Luzia como protagonista.

Representada por uma idosa vestida com um manto branco e carregando uma sacola repleta de presentes, sua chegada emocionou crianças e adultos, consolidando o legado de amor e união, transmitido ao longo de mais de cinco décadas.

Simulando, pois, dificuldade para caminhar, a presença da santa não se limitou a distribuir presentes.

Além disso, foi possível resgatar o verdadeiro significado do Natal, que abrange amor, esperança e solidariedade.

A cena encantadora marcou o retorno de uma tradição que, portanto, atravessa décadas e fortaleceu os laços da comunidade.

Legado de Natal

Essa celebração, carregada de simbolismo, nasceu há mais de 50 anos, fruto de uma promessa feita pela matriarca Margarida Rescarolli (In memoriam).

Em 1972, sua filha recém-nascida, Adelaide, então enfrentava sérios problemas de visão.

Margarida, movida pela fé, pediu a intercessão de Santa Luzia e prometeu dedicar o dia 13 de dezembro à oração e à entrega de presentes às crianças da vizinhança.

O suposto milagre ocorreu e Adelaide passou a enxergar melhor, marcando assim o início de uma tradição que só cresceu ao longo das décadas.

Esse legado, pois, se perpetua até os dias atuais, culminando no evento realizado na noite de terça-feira.

Natal de gratidão

Mesmo com desafios recentes, como a pandemia da Covid-19 e o falecimento de Margarida em 2022, a família Rescarolli manteve vivo o compromisso de celebrar essa data tão especial.

Nesta época de Natal, com apoio de amigos e da comunidade, o evento voltou a reunir pessoas de todas as idades, renovando os laços de amor e fé deixados por Margarida.

A figura de Santa Luzia trouxe não apenas presentes, mas também a mensagem de que pequenos gestos podem transformar vidas e perpetuar valores que atravessam o tempo.

