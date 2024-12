VÍDEO – Ritual de magia negra: envolvida em assassinato e estupro de menino de 8 anos é presa em Brusque

A Polícia Civil de Brusque prendeu na tarde desta sexta-feira, 13, uma idosa de 70 anos condenada por homicídio e estupro de uma criança de 8 anos. No crime, a idosa foi responsável por encomendar a morte da vítima, que morreu com 40 facadas e posteriormente foi estuprada. Conforme a Polícia, a morte teria sido encomendada para um ritual de magia negra.

De acordo com a Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, o fato ocorreu em 2008, na Bahia.

Ainda segundo a polícia, dois homens e um adolescente executaram o crime, enquanto três mulheres atuaram como mandantes. Uma delas, presa hoje, atendia pela alcunha de “Mãe Vanginha”. A sentença condenatória impôs uma pena de 37 anos e 6 meses, em regime inicial fechado.

A Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina, em conjunto com a Polícia Federal, do setor de capturas de São Borja (RS), coletaram informações que apontavam um suposto paradeiro da foragida em Brusque.

Desta forma, a DIC recebeu as informações e iniciou as diligências, tendo êxito em identificar o imóvel em que a mulher estava, situado no bairro Zantão. Após monitoramento, os policiais se certificaram que ela estava escondida na residência e fizeram a prisão.

Conforme apurado pelos policiais, ela se mantinha no interior da residência durante praticamente todo o dia, a fim de evitar ser reconhecida e presa. Ela foi encaminhada ao Presídio Feminino de Itajaí, onde dará início ao cumprimento da pena.

Leia também:

1. Presidência da Câmara de Brusque segue indefinida e disputa entre dois da base não é descartada

2. Erosão na Beira Rio pode repetir danos em calçadas e solução passa por revegetação das margens

3. Estádio Augusto Bauer recebe primeiros shows após reforma

4. Justiça condena grupo por série de furtos em caixas eletrônicos de Brusque

5. Carta de Brusque ao Papai Noel: descubra o que a cidade pediria ao bom velhinho

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: