Presidência da Câmara de Brusque segue indefinida e disputa entre dois da base não é descartada

A eleição do próximo presidente da Câmara de Brusque acontece no próximo dia 1º, data da posse da próxima legislatura, e, até o momento, não foi definido o nome da base do governo para a disputa.

As conversas nos bastidores seguem quentes. O Republicanos, que tem os vereadores Jean Dalmolin e Rogério dos Santos, não abre mão de ter um candidato — provavelmente Dalmolin, que é o atual presidente e é mais aceito pelo governo.

Portanto, caso o PL force uma candidatura, a disputa pela presidência poderia ter dois candidatos da base, já que os vereadores que apoiam o governo não aceitam que o partido, que já tem o prefeito e o vice, tenha também o presidente da Câmara — ao menos durante o primeiro biênio.

Os possíveis nomes do PL (que terá quatro representantes na próxima legislatura) para a presidência são Valdir Hinselmannn — vereador mais votado da última eleição — e Paulinho Sestrem, e o segundo tem mais aceitação interna, principalmente pela relação melhor com o presidente local da sigla, Nei de Souza.

Correndo por fora

O nome de Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), que exerceu o cargo entre o fim do ano passado e o início deste ano, também é cogitado, mas, neste momento, “correndo por fora”.

Outro partido que compõe a base é o PP, que tem André Rezini e Jean Pirola como representantes. Rezini disse, em entrevista à Rádio Cidade, que tem interesse em ser presidente, vontade que também Pirola já demonstrou em outros momentos, mas os nomes deles parecem estar no fim da fila. O PP, no entanto, deve ganhar espaço em alguma secretaria municipal.

Apenas quatro vereadores eleitos não apoiaram a candidatura de André Vechi (PL) à prefeitura: Alessandro Simas (União), Felipe Hort e Rick Zanata, do Novo, e Elizabete Eccel, a Bete (PT).

