Havan renova como patrocinadora máster do Brusque para 2025

A rede varejista Havan renovou sua parceria com o Brusque Futebol Clube e seguirá como patrocinadora máster do clube para a temporada de 2025. A renovação foi divulgada na tarde desta quinta-feira, 12. A marca da empresa continuará estampada na parte da frente da camisa do time quadricolor.

O gerente de Novos Negócios da Havan, Lucas Hang, disse que a renovação do patrocínio “é mais uma forma de reforçarmos a mensagem de que a Havan acredita no Brusque. Temos certeza que 2025 será um ano incrível”.

Já o proprietário da empresa, Luciano Hang, reiterou o longo tempo da parceria entre os dois. “O Brusque é o time que leva o nome da nossa cidade para todo o país. Estamos juntos há mais de 15 anos e temos orgulho de apoiarmos esse grande time”.

O diretor executivo do clube, André Rezini, afirmou que a renovação da parceria só fortalece a marca do clube. “Estamos felizes por essa renovação de patrocínio, a marca Havan junto com o Brusque é sinônimo de competência e qualidade, e nos sentimos orgulhosos pela confiança de toda família Hang com essa gestão. Em 2025 temos grandes campeonatos e estamos fazendo um time competitivo. Vamos levar a marca para todo o território nacional, e que essa parceria siga ativa nos próximos anos”, finalizou Rezini.

