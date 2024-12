Engenheira civil é a primeira mulher a assumir presidência do Ceab, em Brusque

A engenheira civil Maiara Valiati Zimmermann, de 30 anos, assumiu oficialmente a presidência do Clube de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Brusque (Ceab), em solenidade realizada na noite de terça-feira, 10, no Clube Caça e Tiro Araújo Brusque. Ela é a primeira mulher a presidir a entidade, que na ocasião, também celebrou 47 anos de história.

“É uma honra assumir a presidência, conhecendo a história da nossa instituição. Também é uma responsabilidade levar esse legado à diante”, afirma.

A presidente destaca que entre os objetivos da gestão 2025-2026 está a continuidade do trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos, a busca por novos associados e a manutenção das parcerias com demais entidades e instituições de ensino.

“Queremos que o Ceab continue com essa posição forte junto às entidades e universidades, contribuindo de forma positiva com os profissionais, tanto no desenvolvimento técnico quanto na questão de oportunidades. Acredito que faremos com que o Clube cresça ainda mais”.

Outra meta da nova gestão é fazer com que os associados participem ativamente das atividades realizadas.

“Com a pandemia, ficamos mais de um ano sem reuniões presenciais, o que acabou afastando os profissionais. Estamos batalhando para trazer os associados, com o objetivo de retomar a procura que havia pelo Clube antes de 2020”.

Missão cumprida

Presidente na gestão 2023-2024, Vinicius Becker afirma que o sentimento é de missão cumprida. “Foram dois anos à frente do clube. Realizamos diversos eventos como os ciclos de palestras e workshops sobre temas relevantes para a engenharia, meio ambiente e inovação; discutimos o georreferenciamento de Brusque; estivemos envolvidos no projeto do novo Plano Diretor; e recentemente integramos o projeto “Propulsores do Futuro” em parceria com o Crea Júnior”.

Segundo Becker, outro ponto de destaque de sua gestão foi a participação ativa do Ceab nos conselhos municipais de Brusque e Guabiruba, além das melhorias internas na entidade.

“Melhoramos a gestão financeira, trabalhamos para trazer benefícios para o associado, como a disponibilização de uma sala de reunião de forma gratuita para encontros e cursos. O balanço é positivo e estou feliz com o trabalho realizado”.

Parcerias

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, prestigiou a cerimônia de posse do Ceab e destaca a importância da parceria do poder público com a entidade.

“Os engenheiros, arquitetos e agrônomos são muito importantes para o desenvolvimento das cidades. Nesses 47 anos, o Ceabvem realizando um excelente trabalho. Naquilo que a Prefeitura de Guabiruba puder auxiliar, vamos fazer e continuar com essa parceria de tantos anos”.

Também presente no evento, o diretor regional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), Nik Imhof, ressalta a importância da união da categoria.

“O Ceab representa toda a nossa classe aqui na região de Brusque e realiza um trabalho importante para unir os profissionais, que são responsáveis e atuam em áreas fundamentais para o desenvolvimento na nossa cidade, estado e país”.

Saiba mais

Maiara Valiati Zimmermann é brusquense, graduada em Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Brusque (Unifebe), em 2017.

É sócia-proprietária da EC3 Engenharia, e atua há mais de dez anos na área da engenharia civil. Já foi tesoureira do Ceab, na gestão 2021-2022 e ocupou o cargo de vice-presidente da entidade na gestão 2023-2024.

Confira a composição da nova Diretoria do CEAB – Gestão 2025-2026

Maiara Valiati Zimmermann – Presidente

Mateus Boso Till – Vice-presidente

Gilmar Rafael Otto – Tesoureiro

Anny Reis Kohler – Secretária

Pâmella Adryan – Diretora de Comunicação e Eventos

Braulio Rodrigues Rocha – Diretor de Moradia Econômica

Marcus Walendowsky – Coordenador do Núcleo de Engenharia Civil

Camila Imianovsky Correa – Coordenadora do Núcleo de Mecânica

Juliano Piske – Coordenador do Núcleo de Agronomia

Osvaldo Luiz dos Santos Valle – Coordenador do Núcleo de Elétrica

Conselho Fiscal

Dener Willian Lyra – Conselho Fiscal

João Felipe Pacheco – Conselho Fiscal

Vinicius Becker – Conselho Fiscal

Marcelo Pavan – Suplente Conselho Fiscal

Anselmo Scarduelli – Suplente Conselho Fiscal

Daniela Menegazzo Hoepers – Suplente Conselho Fiscal

Leia também:

1. Prefeitura de Brusque esclarece descredenciamento de equipe de saúde bucal

2. Motorista do transporte coletivo de Brusque se aposenta após 20 anos de profissão

3. Prefeitos eleitos de Botuverá e Guabiruba são diplomados no Fórum de Brusque

4. Empresa nega ter loteado terreno no Limeira Alta; prefeitura pretende desalojar moradores

5. Parque Leopoldo Moritz: entenda os direitos e os deveres da empresa concessionária

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: