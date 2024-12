Prefeitos eleitos de Botuverá e Guabiruba são diplomados no Fórum de Brusque

Na tarde desta quarta-feira, 11, foram diplomados todos os eleitos para os cargos do Executivo e Legislativo de Botuverá e Guabiruba. Assim, os prefeitos e vice-prefeitos eleitos, Victor José Wietcowsky (PP) e Kaioran Paloschi Paulini (PP), e Valmir Zirke (PP) e Cledson Kormann (PSD), respectivamente, receberam suas diplomações no Fórum de Brusque. Eles assumem os cargos em 1º de janeiro de 2025.

Uma das diplomações que marcou a tarde foi a de Victor, que, até então, estava com a diplomação suspensa pela 5ª Zona Eleitoral de Brusque. Contudo, ele obteve uma medida liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), recuperando o direito de ser diplomado.

“Todos os meus diplomas que tenho lá em casa foram suados, mas nenhum mais suado como esse. Esse foi suado na campanha, para conquistar na urna e, agora, na Justiça, para fazer valer o voto do botuveraense”, comentou o prefeito eleito de Botuverá.

Ao falar do momento, Victor destacou a fé em Deus e o apoio da família. “Hoje, ninguém diria que o prefeito eleito de Botuverá iria ser diplomado, mas, nos bastidores, conseguimos, aos 45 do segundo tempo, essa liminar. É uma emoção só em falar, porque não é um sonho meu. A vontade de mudar Botuverá não é apenas minha, mas é a vontade expressada nas urnas por 2.339 eleitores”, afirmou.

Diplomado, o prefeito reeleito Valmir Zirke ressaltou o sentimento de gratidão com a população de Guabiruba, além dos mais de 7 mil eleitores que votaram nele em outubro. “Fica marcado esse momento por ser prefeito, com o vice, reeleitos. Foi a primeira vez que candidatos a prefeito e vice conseguiram chegar a 16 anos no poder. Mostra que a população entendeu o trabalho, aquilo que levamos em campanha, que foi reconhecido. Vamos retribuir com mais quatro anos de dedicação e honestidade”, destacou.

O momento contou com a presença de diversas autoridades, que compuseram a mesa. Estavam presentes o juiz eleitoral Maycon Rangel Favareto, que presidiu o ato; o prefeito reeleito de Guabiruba, Valmir Zirke; o atual prefeito de Botuverá, Alcir Merizio; a promotora de Justiça Andrea Gevaerd; Raul Wanderley Eble, representando o desembargador Carlos Alberto Civinski, vice-presidente do TRE-SC; o comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Carlos Machado Junior; e o delegado da Polícia Civil, Vitor Gustavo Alves Machado.

Durante a diplomação, homenagens também foram entregues. Os homenageados foram: Diomira Pedrini, de 94 anos, a moradora de maior idade a votar em Guabiruba; Glaucia Jeske, a mesária com maior número de participações em eleições, em Guabiruba; e Hilmar Kormann, de 95 anos, o eleitor de maior idade a votar em 2024, em Botuverá.

Vereadores diplomados de Botuverá:

1° Odirlei (MDB) – eleito com 452 votos

2° Nando (PP) – 313 votos

3° Nene Betinelli (MDB) – 307 votos

4° Maiara (MDB) – 258 votos

5° Toreiro (PP) – 257 votos

6° Alaercio (MDB) – 215 votos

7° Prof Jake (PP) – 203 votos

8° Kaiky Foster (MDB) – 186 votos

9° Genesio Martinenghi (PP) – 183 votos

Vereadores diplomados em Guabiruba:

1° Xande Pereira (PP) – eleito com 959 votos

2° Vicentini Filho (PL) – 955 votos

3° Anderson Cavichioli (PP) – 731 votos

4° Ique (PSD) – 705 votos

5° Jair Kohler (PP) – 623 votos

6° Duda Schweigert (MDB) – 570 votos

7° Diego Veneruchi (PSD) – 540 votos

8° Professor Freddy Nagel (MDB) – 480 votos

9° Justavo (Pode) – 331 votos

