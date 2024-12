WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade e ficam fora do ar nesta quarta-feira

As redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook, do grupo Meta, apresentaram instabilidade na tarde desta quarta-feira, 11. Os problemas começaram por volta de 15h.

O site Downdetector, especialista em exibir aplicativos e sites instáveis, já recebeu mais de 60 mil notificações de usuários por conta da instabilidade do WhatsApp. Já por conta do Instagram, foram 11 mil, e do Facebook, cerca de 5 mil.

Até o momento, o grupo Meta não se pronunciou sobre o ocorrido. A maioria das reclamações dos usuários são por não conseguirem enviar mensagens.

