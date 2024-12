Em um ateliê situado no bairro Águas Claras, em Brusque, a arte do bordado, uma valiosa tradição, está sendo preservada e transformada em uma oportunidade para muitas pessoas.

Assim, o espaço não só celebra o resgate das técnicas manuais, que marcaram gerações passadas, como também oferece uma chance única para aqueles que buscam uma nova fonte de renda.

Além disso, o IG Bordados resgata a tradição do trabalho artesanal, herdado de tempos antigos.

Arte entre passado e futuro

Em um mundo cada vez mais digitalizado, o bordado se mantém como uma arte atemporal, sendo ao mesmo tempo terapêutico e enriquecedor para aqueles que se dedicam a ela.

Nesse ateliê, a prática manual não é apenas uma técnica; é uma oportunidade de voltar às origens e resgatar um pedacinho da nossa história, ao mesmo tempo em que se cria algo único e cheio de significado.

Oportunidade na arte manual

Pensando em proporcionar essa experiência, o IG Bordados, então, desenvolveu um curso gratuito de duas semanas, que oferece ensinamentos sobre os mais diversos tipos de bordado.

O objetivo é claro: dar a muitas pessoas a chance de explorar novas oportunidades de trabalho através do aprendizado de uma habilidade artesanal.

Durante o curso, os participantes aprendem as técnicas fundamentais e se conectam com uma comunidade de apaixonados por bordado.

Além disso, a falta de mão de obra qualificada tem sido um desafio constante no mercado, e é justamente nesse contexto que o ateliê apresenta uma oportunidade real.

Ao concluir o curso, os interessados terão a oportunidade de integrar a equipe do empreendimento e dar continuidade à sua trajetória no ramo.

O IG Bordados está contratando, e quem aprender as técnicas de bordado durante o curso estará automaticamente apto a fazer parte do grupo, tornando-se parte fundamental deste projeto de resgate cultural e de crescimento.

Com o apoio contínuo do ateliê, elas começam a confeccionar peças incríveis, combinando tradição e modernidade.

Cada ponto bordado não é apenas uma demonstração de habilidade, mas também um passo para novas oportunidades e um futuro mais próspero.

O bordado como arte

O bordado manual, além de ser uma arte rica e cheia de história, tem o poder de transformar vidas.

Ele proporciona não só o aprendizado de uma técnica, mas também a possibilidade de se reconectar com o passado, enquanto se constrói um futuro de possibilidades e oportunidades.

Portanto, o IG Bordados, ao resgatar essas técnicas tão preciosas e ao oferecer apoio e aprendizado, está não só preservando a cultura, mas também proporcionando a muitas pessoas a chance de florescer e prosperar, de forma simples, porém profunda.

E, para quem quiser dar o próximo passo, a porta do ateliê está aberta para novos talentos que buscam crescer junto a esse projeto inspirador.

Quem deseja aprender essa técnica tradicional pode entrar em contato pelo WhatsApp no número: 47 9 9990-3379.

