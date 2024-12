Acibr cria Núcleo de Economia Criativa de Brusque

Na última segunda-feira, 9, foi oficializada a criação do Núcleo de Economia Criativa de Brusque, da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr). A reunião, realizada na sede da entidade, contou com a participação de empreendedores que buscam fortalecer seus negócios por meio do associativismo.

Os profissionais que queiram participar do novo Núcleo, podem entrar em contato com a entidade pelo telefone: (47) 3351-1588. A ideia de fundação do Núcleo surgiu após o Festival Nacional da Cuca. Os artesãos que expuseram seu trabalho no evento receberam um convite da Acibr para uma reunião.

“A ideia partiu da associação, que nos perguntou se tínhamos o interesse em participar ou fundar um Núcleo para nos fortalecermos. Então, ali foi plantada uma sementinha que gerou frutos, nos incentivou a nos unirmos para mudar o cenário da Economia Criativa em Brusque”, diz a coordenadora do Núcleo, Ana Claudia Vinotti Deichmann.

Empreendedores

Nos últimos meses, o grupo, formado por cerca de 15 empreendedores, têm se reunido periodicamente para amadurecer e discutir a ideia.

“Após esses encontros chegamos a conclusão que temos muitas dificuldades em comum e precisamos buscar capacitações, como divulgar a nossa marca, como vender e captar clientes e também padronização para nossas feiras. Nosso objetivo com o Núcleo é sanar essas ‘dores’ para nos fortalecermos e ampliar os nossos negócios”, ressalta Ana Claudia.

A coordenadora ainda compartilha que neste período o grupo realizou visitas técnicas em lojas colaborativas de economia criativa em Blumenau e Pomerode, ligadas às associações locais.

“Os estabelecimentos que visitamos fazem parte da Associação Empresarial de seus municípios, então fomos com o intuito de conhecer como funcionam e também como se organizam, pois estamos iniciando o nosso Núcleo e ter ideias de outros grupos que já estão em atividades é muito importante”.

Expectativas para 2025

Ana Claudia fala que o grupo está montando seu planejamento para o ano de 2025. “Definimos que para iniciar, a primeira capacitação será sobre mídias sociais, para aprendermos como divulgar nossa marca, a questão do engajamento, entre outros. Em seguida, será sobre vendas, também voltado para a parte financeira e de precificação. E, ao longo dos encontros, vamos conversando para descobrir quais outros cursos necessitamos. Além disso, vamos buscar parcerias com outros Núcleos, como o de Gastronomia, Panificadoras e também o de Economia Criativa de Guabiruba”, explicou.

Ela ainda compartilha sua expectativa como nucleada e coordenadora. “Eu vi aqui a oportunidade de fazer a diferença e colocar em prática ideias para contribuir com o setor em nosso município. Sozinha eu sei que conseguiria, mas levaria muito mais tempo. Então juntos, além de nos fortalecermos, conseguiremos alcançar nosso objetivo mais rápido”, falou.

Da mesma forma fala a vice-coordenadora, Catia Brehm, acredita na força do associativismo. “Estamos trabalhando com um mesmo objetivo: todos estão colaborando para que possamos fortalecer as empresas, ajudando um ao outro e transformar o setor da economia criativa”.

Para a tesoureira, Marlete Dada, o Núcleo cria oportunidades que somente um profissional sozinho não conseguiria alcançar. “Acredito que muitas portas irão se abrir, principalmente com o apoio da Acibr. Nosso grupo está apenas começando, mas vamos trabalhar para que ele cresça e se fortaleça muito”, finaliza.

