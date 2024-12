Conselho Deliberativo autoriza futura conversão do Brusque para SAF

Na noite desta terça-feira, 10, o Conselho Deliberativo do Brusque decidiu em Assembleia Geral Extraordinária aprovar a futura conversão do clube para Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O evento aconteceu no Hotel Estação 101.



O encontro contou com a presença de 29 conselheiros. Com a aprovação, o clube vai passar por adequações estatutárias necessárias para a conversão do clube ao modelo de SAF.

A abertura da Assembleia foi conduzida pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, Maurino Cazagrande. Em seguida, o presidente do clube, Danilo Rezini, o diretor jurídico, Luis Fernando Novaes, e Cláudio Gomes, representante do Brusque junto à Libra, fizeram explanações sobre as pautas em discussão.

Por que Brusque quer virar SAF?

O diretor de futebol do Brusque, André Rezini, falou sobre a situação financeira do clube em entrevista à Rádio Cidade no último dia 28 e explicou que o cenário do clube, rebaixado à Série C do Brasileirão neste ano, “está muito complicado”.

O presidente está bem preocupado. Estamos fazendo tudo com bastante cautela. Quem sabe, com muita cautela, responsabilidade e diálogo, uma possível SAF”, diz André Rezini. “Ninguém vai rifar o clube ou botar na mão de qualquer ‘picareta’. A diretoria também tem esse receio”, garante.

O que é SAF

Desde 2021, clubes de futebol podem adotar o modelo SAF. Assim, além de ter lucros, podem receber recursos de investidores, vender ações, e, em caso de endividamento, vão poder acionar a lei de falências, o que pode ajudar na recuperação judicial ou extrajudicial. Além disso, também passaram a recolher impostos, algo que os clubes “tradicionais” são isentos.

Em compensação, ao se transformarem em empresas, os clubes deixam de ser um patrimônio da comunidade. Na prática, são privatizados. Isso significa que podem inclusive ser fechados.

Atualmente, segundo levantamento do GE, o Brasil tem 64 SAFs, incluindo grandes e tradicionais times, como Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG, Bahia, Fortaleza e Vasco. Em Santa Catarina, são três: Figueirense, Hercílio Luz e Tubarão.

