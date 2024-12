Os moradores de Brusque e região devem seguir atentos ao que diz a previsão do tempo nesta quarta-feira, 11, que apesar de sinalizar bons momentos favoráveis às práticas externas, não afasta completamente o risco de chuva.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a umidade marítima deve seguir potencializando nuvens sobre o Vale do Itajaí-Mirim, e assim, ofuscar aberturas mais prolongadas de sol.

Os detalhes completos dessa projeção climática estão disponíveis na nota emitida pelo profissional, que pode ser conferida logo após a foto.

Leia, pois, o boletim na íntegra para informações esclarecedoras e abrangentes.

O tempo na quarta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A quarta-feira promete seguir sem garantia de uma condição climática completamente firme em Brusque e região ao longo do dia.

Esse cenário é influenciado pela umidade marítima, que tende a manter o Vale do Itajaí-Mirim sob a presença e variação de nuvens.

Embora aberturas de sol possam ocorrer em alguns momentos, elas serão frequentemente ofuscadas pela nebulosidade.

Portanto, ainda que o risco seja baixo, há possibilidade de chuva esparsa e ocasional, sem um horário específico para ocorrer.

Sendo assim, quem planeja atividades ao ar livre de média ou longa duração deve se preparar com antecedência para evitar contratempos.

As temperaturas também não sinalizam apresentar aquecimento significativo, com máximas previstas sinalizando picos abaixo de 30°C nos pontos monitorados.

Esse padrão resulta em uma condição térmica atípica, especialmente se alinhado ao verão climático, já em vigor no mês de dezembro.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores



E para encerrar com chave de ouro, preparamos uma galeria especial com fotos incríveis então enviadas pelos nossos leitores.

Cada clique é uma janela para o amanhecer único e inspirador desta quarta-feira; não perca.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

